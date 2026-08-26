Ce înseamnă „CADO”

CADO, prescurtarea pentru „calamiteitendoorsteek” (n.r. – trecere de urgență), este o secțiune specială a parapetelor centrale ale autostrăzilor care poate fi ridicată pentru a crea un pasaj temporar între benzile de circulație.

Sistemul CADO este controlat de la distanță de către Rijkswaterstaat, organizația responsabilă cu gestionarea drumurilor și căilor navigabile din Olanda. În situațiile în care traficul pe o autostradă este complet blocat, această „ușă de urgență” permite accesul rapid al echipajelor de intervenție la locul accidentului. Ambulanțele, pompierii și alte echipaje de salvare pot astfel evita să rămână prinse în ambuteiaje kilometrice.

Soluția pentru eliberarea traficului

Pe lângă facilitarea intervenției rapide a echipajelor de urgență, CADO joacă un rol-cheie și în degajarea traficului blocat.

Potrivit Ad.nl, acest sistem este activat atunci când o porțiune de drum trebuie să rămână închisă pentru o perioadă îndelungată, de exemplu, în urma unui accident grav, ce necesită investigații, recuperarea vehiculelor avariate și curățarea carosabilului. În astfel de cazuri, șoferii prinși în trafic pot fi redirecționați prin trecerea de urgență pe sensul opus.

Un exemplu concret s-a petrecut în 2025, când, în urma unui accident pe podul Haringvlietbrug, s-a folosit un CADO pentru a evacua vehiculele blocate. Traficul din zona respectivă fusese complet paralizat, iar această soluție a permis șoferilor să evite ore întregi de așteptare.

De ce nu există indicatorul CADO peste tot

Implementarea unui astfel de sistem nu este o operațiune simplă. CADO nu este un gard obișnuit, ci o construcție mecanică integrată în parapetul central, controlată de la distanță. Amplasarea sa necesită o analiză detaliată a terenului, deoarece trebuie să asigure atât funcția de barieră de protecție împotriva accidentelor, cât și cea de trecere de urgență.

În timpul unui incident, un CADO modifică temporar scopul pentru care a fost creat parapetul: de la protejarea vehiculelor de pe sensurile opuse, trecerea devine o cale de acces vitală pentru salvatori și pentru redirecționarea traficului.

CADO-urile au demonstrat deja că pot face diferența în gestionarea situațiilor critice. Spre exemplu, în cazul unui incendiu auto din tunelul Ketheltunnel, traficul blocat a fost evacuat folosind acest sistem.

Deși CADO nu poate preveni întotdeauna formarea ambuteiajelor, el reduce semnificativ timpul pierdut de șoferi în astfel de situații critice, conform Ad.NL.

Deși utilitatea acestor treceri de urgență este incontestabilă, instalarea lor pe toate autostrăzile nu este întotdeauna posibilă, din cauza costurilor și a cerințelor tehnice stricte. Cu toate acestea, acolo unde sunt implementate, ele contribuie semnificativ la reducerea timpilor de intervenție și la gestionarea eficientă a traficului în condiții de criză, mai scrie publicația menționată.

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