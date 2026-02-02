„Abia așteaptă să își facă buletinul, așa că a trebuit să prioritizăm și acest moment unic pentru ea”, spune Ela Crăciun, vizibil emoționată. Ziua de naștere a fost organizată exact așa cum și-a dorit sărbătorita: „A ales să petreacă la cinema, unde a închiriat o sală doar pentru ea și prietenii ei. Ea și-a ales tortul, ea a decis absolut tot. Pe măsură ce cresc, copiii îți cer tot mai puțin să te implici, iar asta îți confirmă că deja este o domnișoară.”, afirmă Ela Crăciun.

La 14 ani, Alesia intră într-o etapă nouă, în care dorințele nu mai sunt spuse cu voce tare, ci păstrate cu grijă doar pentru ea. Dacă până nu demult mama era parte din fiecare detaliu, acum alegerile devin discrete, personale, aproape misterioase.

„A stat mult să își pregătească ținuta și coafura, a vrut să fie machiată, dar dorințele ei au rămas secrete”, mărturisește Ela Crăciun. Este semnul clar al maturizării, al primelor gânduri doar ale ei, al unei adolescențe care începe cu pași siguri, dar și cu acea doză firească de intimitate pe care orice mamă învață, treptat, să o respecte.

I-am dăruit un colier cu perle și inițiala ei. Am unul identic și eu, ca să le purtăm împreună. În general, din partea familiei primește bijuterii, cadouri eterne, care să rămână”, a spus Ela.

Dincolo de petrecere, mesajul Elei Crăciun pentru fiica ei este profund și sincer. „Fata pe care mi-am dorit-o atât de tare… Mi-o imaginam cu codițe, cu rochițe alese de mine, cu fundițe. Doamne, a fost fix opusul. Astăzi îmi ia machiajele, hainele și bijuteriile. Noroc că nu-mi ia pantofii; nu-i vin, nu de alta. Ne certăm, ne contrazicem, uneori parcă vorbim limbi diferite. Și totuși… va rămâne mereu fata mea. Fata pe care mi-am dorit-o. Fata pe care o iubesc enorm, exact așa cum e. Ei îi las toate diamantele mele, la propriu și la figurat. Și nu-mi doresc decât să-i fiu alături și să știe că, indiferent de orice, mama ei e aici.”, a completat Ela Crăciun.

Credit foto: Clar Visător Studio by Crina Popescu

