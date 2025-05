Imagini rare cu mama Claudiei Pătrășcanu. Cât de bine seamănă cele două și în ce loc sfânt au plecat

Claudia Pătrășcanu a decis să își petreacă începutul lunii mai într-un mod special: alături de mama ei, într-o vacanță binemeritată. Cele două au o relație extrem de apropiată, iar cântăreața nu a ezitat să împărtășească cu fanii câteva imagini emoționante din această escapadă. Fotografiile postate pe rețelele sociale au stârnit un val de reacții, internauții remarcând imediat cât de mult seamănă artista cu mama ei.

Claudia Pătrășcanu, vacanță în Grecia cu mama sa

Vacanța vine cu o premieră pentru mama artistei, care nu a mai zburat cu avionul de peste 40 de ani. Claudia a recunoscut că, deși pentru ea călătoriile sunt deja o obișnuință, mama ei a avut parte de o adevărată aventură. Cele două au ales să meargă în Grecia, într-un loc sfânt. Unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Grecia de astăzi, Mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou, se află în apropierea localităţii Nea Makri de pe Colina Neprihăniţilor din regiunea Atica, la numai 30 de kilometri nord de Atena.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

Recomandări LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2025, turul 1. Românii votează de azi în primul tur al alegerilor prezidențiale

„Am învățat să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate… chiar și pentru cele care, cândva, au venit pe dos… dar au trecut. Îi mulțumesc înzecit pentru că m-a întărit și m-a ajutat să nu mă îndepărtez de El. Cât de frumos s-au așezat lucrurile în viața mea și cât de curat! Exact cum a vrut Domnul! 😊

Astăzi am ajuns la Sfântul Efrem și vă îndemn să o faceți… măcar o dată în viață. Nu mă satur de acest loc!

E greu de spus ce se trăiește aici, dar vă pot spune că se fac minuni!

Rugăciunile noastre ajung mult mai repede la Dumnezeu prin sfinții dragi nouă… iar Sfântul Efrem are trei mari daruri: acela de mare tămăduitor, mare făcător de minuni și de grabnic ajutător în toate nevoile… considerat salvatorul celor deznădăjduiți.

Trebuie — este imperios necesar — să ne rugăm neîncetat și să-I mulțumim pentru toate câte ni se întâmplă. Rugăciunea și mulțumirea nu se despart una de cealaltă, ci merg doar împreună.

Vă îmbrățișez și mă rog pentru voi!”

Artista este cunoscută pentru dragostea ei față de călătorii, în special alături de cei doi băieți ai săi, pe care îi duce frecvent în locuri de poveste. De data aceasta, însă, Claudia a ales să se dedice mamei sale, într-un gest plin de iubire și recunoștință.

Recomandări Secretul unui mic perfect: „Micii sunt artă, frate. Dacă-i grăbești, i-ai stricat”. Reportaj de la Campionatul Național de mici

Cum se menține Claudia Pătrășcanu

Pe lângă cariera artistică, Claudia Pătrășcanu se remarcă și prin stilul său de viață echilibrat. Cântăreața a mărturisit recent că se menține în formă printr-o alimentație sănătoasă.

„Gătesc mult acasă. Gătesc și pentru copii că îmi place să știu că mănâncă natural și să mâncăm. cu cât este mai natural, cu atât ești mai sănătos. Întotdeauna eu am avut 58 de kilograme. Bine, când m-am lansat eu cu trupa am avut 75 de kilograme, dar de mulți ani încoace, de vreo 15 ani, doar 58 de kilograme. Nu mă îngraș decât 2-3 kilograme. Acum câteva zile m-am pus pe cântar și am văzut 60 de kilograme. Tot mănânci, tot guști, îmi plac dulciurile, nu pot renunța la ele și, atunci când am văzut 60 de kilograme, am zis «stop».. Când zic, așa a fost. Am zis de luni și a început dieta mea”, a povestit cântăreața.

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Imagini rare cu mama Claudiei Pătrășcanu. Cât de bine seamănă cele două și în ce loc sfânt au plecat

Urmărește-ne pe Google News