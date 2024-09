Mirela Retegan a dezvăluit, recent, în ce relații a rămas cu tatăl fiicei sale, Cornel Sorian ex-Stigma, la aproape 20 de ani de la despărțire.

Mirela Retegan are un singur copil, mai exact o fiică, pe nume Maya Sorian, rezultată din fosta relație cu Cornel Sorian, fostul solist al trupei Stigma.

„Când el cânta, acum 25 de ani, „Jumătate tu, jumătate eu’, credeam că este doar despre noi doi. Apoi s-a născut Maya și el a cântat: „Ea are ochii mei și buzele tale / Și oricât am vrea să ne urâm, / O privim și ne amintim / Că noi ne iubim’. Apoi el a plecat și ei i-a fost dor de el în fiecare zi.

După ani în care am trecut prin toate stările, am scris împreună (eu versurile, el melodia) „Cântec pentru Maya’: „Nu vreau soare, nu vreau lună, / Vreau pupic de noapte bună’, și am știut că era despre noi doi, pentru ea.

A fost foarte greu să rămânem „împreună’ după ce ne-am despărțit. Am trecut prin Iad mulți ani, ca să ajungem astăzi în Rai. Dar am reușit. Și fericirea din ochii ei a meritat tot efortul din mințile noastre. Suntem jumătate mama și jumătate tata. Ea este „jumătate tu, jumătate eu’. Are ochii lui și buzele mele și, când o privim, ne amintim de cea mai frumoasă poveste-destin’, a scris Mirela Retegan pe Instagram.

Cei doi fac echipă bună pe plan profesional

Deși s-au separat acum aproape 20 de ani, Mirela Retegan și Cornel Sorian continuă să facă echipă atât în privința fiicei lor, cât și în plan profesional.

„Această postare nu e ca să vedeți cât de grozavi suntem. Este doar pentru a da speranță și putere celor care astăzi trec prin „Iad’. E nevoie de multă putere să pui fericirea copilului tău înaintea nefericirii tale. Dacă într-o zi realizezi că un părinte poate să fie cu adevărat fericit doar dacă are copiii fericiți, găsești resurse să lupți și să ajungi acolo’, a conchis Mirela Retegan.

