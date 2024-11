În ediția de astăzi, alături de Andrei Ștefănescu, gazda emisiunii, vor fi Mirela Retegan și Maya Sorian, pentru care experiența alături de cei mici a fost una încărcată de emoții: „Am avut o misiune foarte grea. Copiii mă știu ca pe «mama Zurli», pentru micuța gimnastă eram ca o mamă, iar lângă mine era fix cea pentru care eu sunt mamă 100%.

Ei bine, a trebuit să port 3 pălării în același timp: să știu pentru fetița pe care o susțineam, să am răbdare și colaborare pentru Maya, să nu mă iau atât de în serios cu copiii din platou. Așa că am ales să mă joc. M-am jucat și m-am luptat și las telespectatorii să descopere cum s-a terminat. Vă spun doar atât: toate finalurile sunt fericite. Dacă nu e fericit, înseamnă că nu acela e finalul. Iar eu pot să vă asigur că am luptat până la final!”, mărturisește Mirela Retegan.

Maya Sorian e fata Mirelei Retegan

La rândul ei, Maya Sorian dezvăluie că: „M-am bucurat enorm să cunosc toți copiii din emisiune și să mă minunez de cât sunt de deștepți. Toată copilăria am auzit-o pe mama spunând: «hai să ne uităm la un film, că o să-ți prindă bine; citește, că o să te ajute; ține minte călătoriile, că o să ai nevoie».

După emisiunea «Ești mai deștept ca un copil de clasa a V-a?», pot să vă spun sigur că părinții au dreptate!”. Cum s-au descurcat Mirela și Maya în platoul „Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?”, telespectatorii vor afla astăzi, de la ora 18.00, într-o ediție specială, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

De la profesori, învăţători, taximetrişti, bucătari sau doctori, cu toţii vor trebui să-şi răspundă la întrebarea Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, în cadrul quiz show-ului difuzat de luni până vineri, de la ora 18.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

În ce relații a rămas Mirela Retegan cu tatăl fetei sale

Mirela Retegan a dezvăluit, recent, în ce relații a rămas cu tatăl fiicei sale, Cornel Sorian ex-Stigma, la aproape 20 de ani de la despărțire.

Mirela Retegan are un singur copil, mai exact o fiică, pe nume Maya Sorian, rezultată din fosta relație cu Cornel Sorian, fostul solist al trupei Stigma. „Când el cânta, acum 25 de ani, «Jumătate tu, jumătate eu», credeam că este doar despre noi doi. Apoi s-a născut Maya și el a cântat: «Ea are ochii mei și buzele tale / Și oricât am vrea să ne urâm, / O privim și ne amintim / Că noi ne iubim». Apoi el a plecat și ei i-a fost dor de el în fiecare zi.

După ani în care am trecut prin toate stările, am scris împreună (eu versurile, el melodia) «Cântec pentru Maya»: «Nu vreau soare, nu vreau lună, / Vreau pupic de noapte bună», și am știut că era despre noi doi, pentru ea. A fost foarte greu să rămânem «împreună» după ce ne-am despărțit. Am trecut prin iad mulți ani, ca să ajungem astăzi în Rai. Dar am reușit. Și fericirea din ochii ei a meritat tot efortul din mințile noastre. Suntem jumătate mama și jumătate tata. Ea este «jumătate tu, jumătate eu». Are ochii lui și buzele mele și, când o privim, ne amintim de cea mai frumoasă poveste-destin”, a scris Mirela Retegan pe Instagram.

