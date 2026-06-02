Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Pugach, în vârstă de 28 de ani, are interdicția de a administra site-uri web timp de trei ani și jumătate.

Potrivit acuzațiilor, aceasta ar fi răspândit „informații false” despre armata rusă în timpul unui miting antirăzboi din Georgia, unde s-a pronunțat public în favoarea Ucrainei și a solicitat donații pentru armata ucraineană.

După izbucnirea conflictului ruso-ucrainean, Pugach a plecat în Georgia și a rupt legătura cu tatăl său, Valentin Pugach. Acesta a fost un apropiat al Kremlinului, fiind reprezentantul oficial al lui Putin în regiunea Kirov în 2018.

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