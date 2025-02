Actorul, cunoscut pentru rolul „Thing” („Mânuță”) din celebra serie Netflix, a surprins-o pe partenera sa cu o cerere emoționantă în Amsterdam, orașul ei preferat. Momentul special a fost imortalizat și distribuit pe rețelele de socializare.

„She said «Yes»! Ladies and gents, I present to you my fiancee, Miruna Mayra” („A spus «Da»! Doamnelor și domnilor, v-o prezint pe logodnica mea, Miruna Mayra”), a scris Victor Dorobanțu pe Instagram. Postarea lui a fost rapid apreciată de fani și colegi de breaslă, care au felicitat cuplul pentru frumoasa veste.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

În doar câteva ore, clipul video a adunat mii de like-uri și câteva sute de comentarii. „Măi, felicitări”, a scris în secțiunea de comentarii Ramona Dumitrescu, vedetă despre care tocmai s-a aflat că a semnat cu Radio Impuls, unde va avea o emisiune din 3 martie 2025.

Victor Dorobanțu și Miruna trăiesc o poveste de dragoste deosebită, iar acest moment marchează un nou capitol în viața lor. Orașul Amsterdam, cu peisajele sale pitorești și atmosfera romantică, s-a dovedit a fi locația perfectă pentru o astfel de declarație de dragoste.

Recomandări Se ascute lupta ideologică în PSD. Social-democrația a devenit sorosism, linia corectă este (ultra)conservatorismul

„Cea mai frumoasă zi din viața mea, nu mă așteptam, n-am bănuit. S-a descurcat de minune logodnicul meu. Doamne, ce fericită sunt că îl pot numi dragostea vieții mele. Victor Dorobanțu este cel care m-a făcut un om mai bun, m-a luat de mână și mi-a spus că vrea să petrecem viața împreună. Fără nicio ezitare, din prima secundă, am zis «Da». La fel ca azi, când am primit întrebarea: «Vrei să fii soția mea?». Restul e cea mai frumoasă poveste de dragoste scrisă, auzită sau gândită. Viața cu tine bate orice mi-am imaginat, ador și iubesc tot ce mă înconjoară de când ești lângă mine. Te iubesc etern, pentru totdeauna”, spus fericită iubita actorului din „Wednesday”.

Dacă în primul sezon al serialului, pe lângă Victor Dorobanțu, a jucat și George Burcea, care l-a interpretat pe Lurch, în cel de-al doilea sezon, actorul care este Thing („Mânuță”) a rămas singurul român din producția Netflix.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News