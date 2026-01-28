„Pe mine, mama nu m-a văzut mireasă, pentru că nu am fost. Așa că astăzi profit de o surpriză pe care am primit-o și vreau să-i arăt și eu ce am ratat amândouă.

Astăzi, mama și prietenele ei deosebesc cu greu fake-ul de realitate. Nu mai știu ce e adevărat și ce e fals: știri, imagini, informații, filmulețe, oameni care joacă roluri, stâlcesc limba și se prezintă fie foarte bogați, fie lipiți pământului.

Îmi amintesc cum, în anii ‘90, înregistram filme religioase de pe canalele italiene și mă duceam cu video la țară, unde organizam vizionări pentru bunica și prietenele ei. Într-o zi, bunica a zis: „Îs adevărate, nu-i așa, că îs fix din Rai?” Atunci am observat că în colțul din dreapta sus scria RAI1.

Astăzi, poate oricine să spună orice. Poate să-ți pună vocea pe orice material, poate să pună poze cu tine mireasă sau în fundul gol… Puțină lume își dă seama ce e adevărat și ce e fals.

Dincolo de minusuri, tehnologia asta are și avantajele ei: mama are ocazia să vadă cum aș fi arătat eu mireasă. Ca ea, și-a luat gândul să mai vadă asta. Eu nu”, a scris Mirela Retegan pe contul de socializare.

Recent, Antreprenoarea a postat un mesaj pe contul de socializare, în care dezvăluie că va locui pentru un timp în Africa, locul în care se va detașa de tot ce a trăit până acum. Mirela se află acolo împreună cu fiica ei, Maya.







