Ajunsă la aproape 48 de ani, vârstă pe care o va împlini în luna octombrie, Silvia Ioniță se gândește tot mai serios la ziua în care va trebui să accepte trecerea timpului și să ceară ajutor specializat, la cabinetul medicului estetician:

“Te uiți în oglindă și îți dorești să dai timpul înapoi. Încep să am o părere bună despre intervențiile estetice și, dacă va fi nevoie, voi recurge și eu la variante ajutătoare. Mi se pare civilizat să faci discret o astfel de operație, astfel încât să nu stârnești râsul în loc de admirație. Nu mă opun subiectului. Nu am mers în nici un cabinet până acum, dar când voi simți nevoia o voi face. Am multă grijă de mine și cred că, înainte de a apela la un medic estetician, trebuie să ne îngrijim atât pe interior cât și pe exterior”, ne-a declarat prezentatoarea știrilor Kanal D. Mai în glumă, mai în serios, Silvia Ioniță recunoaște că este gurmandă și că nu concepe ideea de înfometare, lucru pe care nu-l recomandă niciunei femei. Iar atunci când simte că face excese culinare, se roagă la Dumnezeu ca tot ce a mâncat să nu se depună pe formele ei. “Era glumă, cât să te ajute Dumnezeu în astfel de situații? Am început să elimin toate lucrurile care schimbă formele doamnelor, adică ce este mai bun: dulciuri și carbohidrați. Încerc să îmi trăiesc viața fără aceste alimente. Evident că nu reușesc întotdeauna și atunci mă uit în sus. Am grijă să nu mănânc ce îmi schimbă formele, nu am o rețetă, o dietă-minune, dar am grijă la cantitate și calitate”, ne-a mai povestit Silvia Ioniță.

Nu se pregătește pentru proba «costumului de baie»

Chiar dacă multe femei încep curele de slăbire imediat după sărbătorile de iarnă, pregătindu-se din timp pentru a arăta impecabil pe plajă, Silvia Ioniță nu are asta drept țel, ci pur și simplu își dorește să se simtă bine în pielea ei și să aibă o imagine decentă în fața publicului. Cu atât mai mult cu cât vacanțele sale nu se desfășoară în cele mai exotice destinații. “Nu merg în locații fistichii, pentru că trebuie să ai o anumită siguranță că ceea ce găsești va fi ceea ce îți dorești. Mi-ar plăcea să merg în destinații exotice, dar pentru asta e nevoie de timp. Cele câteva zile pe care le am, le petrec în destinații apropiate, în Europa”, a mai povestit Silvia.

