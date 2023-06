Într-un interviu acordat pentru unica.ro, vedeta a vorbit despre investițiile făcute, dar și despre sumele încasate.

Bianca Drăgușanu spune că a investit banii într-o casă în Dubai. „Primul milion pe care l-am făcut, ce crezi, l-am și cheltuit! De fapt n-aș putea să zic că l-am cheltuit, l-am investit într-o casă în Dubai, care acum este gata, trebuie să mă duc să o iau în primire și vreau să o vând. Vreau o casă și mai mare, pentru că eu cred că pot. Și sunt o femeie care investește foarte mult în ea.”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit unica.

„Eu mă iubesc foarte mult! Nu am vicii și atunci, eu nu spun că atunci când îmi cumpăr o pereche de pantofi sau zece, e o cheltuială. (…) Practic nu investești bani în pantofi, investești bani în starea ta de bine, cum te simți tu atunci când umbli în acei pantofi”, a mai dezvăluit ea.

Dezvăluirile făcute de Cătălin Botezatu despre Bianca Drăgușanu

Cătălin Botezatu, în vârstă de 56 de ani, a povestit cum a cunoscut-o pe Bianca Drăgușanu în urmă cu ceva ani. Designerul a vorbit despre ziua în care a văzut-o pe Bianca, mai exact la o prezentare de modă la Kitzbuhel, în Austria.

„Bianca, contrar tuturor aparențelor de atunci, pentru vremurile acelea, pentru că ea se actualiza tot timpul, arăta bine. Era femeia accident atunci, pentru că altfel nu îmi atrăgea atenția. Era o femeie frumoasă, înaltă, avea și atunci sâni.

Am întâlnit-o la Kitzbuhel, a făcut o prezentare pentru mine, iar seara am invitat-o să meargă cu mine la o mare petrecere de milionari, unde erau numai oameni cu bani și îmi aduc aminte că atunci când am intrat în încăpere cu ea, s-a făcut liniște. Ăla a fost momentul în care am hotărât că ea va fi aleasa și va fi cea în care voi investi din toate punctele de vedere, ca și imagine în primul rând.

Bianca a luat ce a trebuit de la mine, chiar dacă ea face mult show, de fapt, face ceea ce se cere. Eu niciodată nu o să vorbesc urât de ea, nu o să o desconsider, o să spun numai lucruri frumoase. Pentru mine, Bianca rămâne Bianca.

Ea este o femeie puternică, a demonstrat că poate să fie și o bună prezentatoare de televiziune, o mamă bună, un creator de modă ok. A demonstrat că este destul de completă și complexă până la vârsta pe care o are”, a declarat Cătălin Botezatu, la WOWnews.

