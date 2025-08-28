Hello Chef revine cu un sezon aniversar, cel cu numărul 10! Un sezon de nota 10, mai amuzant şi mai plin de surprize ca oricând, în care Chef Roxana Blenche și Chef Samuel Le Torriellec promit să aducă pe micile ecrane preparate savuroase, în fiecare sâmbătă, începând cu 6 septembrie, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Show-ul oferă o sursă constantă de inspirație culinară pentru cei pasionați de gătit, iar noul sezon aduce invitați care o să condimenteze atmosfera! Cu un mix exploziv de gusturi locale și rețete internaționale, experiența pe care o construiesc cei doi chefi va fi una completă, cu ediții și mai colorate, distractive și pline de energie.

Dani Oțil, Radu Bucălae, Erika Isaac, Florin Gardoș, Pepe, Sorin Brotnei, soții Stoica și soții Doroftei se numără printre cei care o să se lase purtați de magia aromelor.

Aceștia o să împărtășească detalii inedite despre viața lor și o să aducă provocări pentru gazdele emisiunii, astfel că se anunță un sezon incendiar – unde aromele delicioase o să fie completate de suspansul momentelor.

Despre al zecelea sezon, Chef Roxana Blenche declară: „Noul sezon este foarte frumos, ne-am distrat de minune! Eu și Samuel ne-am făcut de cap în bucătărie. Am învățat să gătim preparate noi, împărtășind rețete unul cu celălalt.

A fost o bătălie între prieteni, ca să zic așa! Invitații au fost pe măsură, ne-am simțit bine toți, am descoperit povești noi și s-a închegat relația dintre mine și Sam, așa cum îmi place să îi spun. Ne înțelegem din ce în ce mai bine, îl cunosc ca pe fratele meu!”

„Bine ați venit la noul sezon din Hello Chef! Totul devine mai intens în următoarele ediții, mai ales pentru că vorbim de mâncarea românească, cu un gust aromat și tradițional, dar și diversitate. Bucatele din locuri precum Bucovina, Maramureș, Galați, București sau Constanța sunt diferite, astfel că au existat momente în care a fost puțin complicat, dar am învățat să avem răbdare.

Am o conexiune frumoasă cu Roxana, dar nu suntem blânzi atunci când vine vorba de o competiție. Am dat tot ce a fost mai bun, am avut invitați de seamă și nu au lipsit momentele amuzante. Echipa este minunată, iar cei de acasă o să simtă acest lucru! Vă așteaptă un sezon grozav, cu multe surprize!”, adaugă și Chef Samuel Le Torriellec.

