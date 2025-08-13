În ce zi se va difuza „Eu cu cine rămân?”, noul reality show de la Kanal D. Premiera va avea loc pe 30 august

Producţia aduce în atenţie poveşti familie, urmărind relaţii disfunctionale, aflate pe punctul de a se destrăma. Urmărim agonia adulţilor care atrage după sine suferinţa copiilor. Iar atunci când împăcarea părinţilor nu mai este posibilă începe lupta pentru custodie, drepturi, program de vizită şi drepturi materiale.

Telespectatorii vor fi martorii acestor poveşti dramatice si vor avea ocazia să afle şi părerea specialistilor pentru spetele illustrate în emisiune. Cu responsabilitate, Gabriela Maalouf, psiholog, psihoterapeut şi NLP trainer pentru copii şi adulţi, va oferi sfaturi utile, adaptate diferitelor situaţii din fiecare episod al reality show-ului.

Atunci când împăcarea nu mai este o opțiune, începe o luptă reală pentru custodie, drepturi, program de vizită și bunuri materiale. Toate acestea se tranșează cu ajutorul avocaților, sub privirea atentă a celor din faţa micilor ecrane. Într-o societate în care divorțul a devenit o realitate tot mai frecvent întâlnită, emisiunea „Eu cu cine rămân?” își propune să deschidă o conversație profundă și sinceră despre ceea ce înseamnă, cu adevărat, destrămarea unei familii.

Vă invităm să urmăriţi, din 30 august, în fiecare sâmbătă, de la 21:00, un reality show unic, “Eu cu cine rămân?”, care readuce în atenţie fragilitatea relaţiilor şi nevoia de responsabilitate faţă de cei a caror viaţă depinde de deciziile adulţilor – copiii.

