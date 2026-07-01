„Scena te așteaptă. Vocea ta merită auzită de un popor întreg, iar totul poate începe aici. Ăsta este semnul tău să te înscrii la sezonul 14. Tu poți fi Vocea României”, era anunțul făcut de PRO TV pe Instagram la finalul lunii ianuarie.

Acum, la aproximativ cinci luni distanță, postul de televiziune a venit cu o nouă postare, prin care anunță că în luna iulie încep filmările pentru Vocea României 2026.

„Vrei să participi la filmările pentru sezonul 14?”, este mesajul scris peste o fotografie, iar postarea are și o descriere: „Simte energia inedită a muzicii direct din platoul Vocea României. Înscrie-te pe safievoce.protv.ro și ia parte la un sezon istoric alături de antrenori și noi voci pe care garantăm că o să le îndrăgești”.

Filmările vor continua și în luna august, iar PRO TV a anunțat exact programul pentru filmările la Vocea României. În luna iulie, pe 10, 12, 13, 14, 16 și 28, iar în august, pe 12, 14 și 25.

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„Vino la filmările Vocea României. Acolo unde vocea devine spectacol! Pregătește-te pentru un spectacol total: o explozie de energie, emoție și muzică live care îți va da fiori! Vino să trăiești Vocea României direct din sală, alături de cei mai carismatici antrenori și cele mai spectaculoase voci din țară. Rezervă-ți locul și trăiește spectacolul live. Locurile sunt limitate, dar emoțiile sunt garantate”, au mai scris pe internet reprezentanții postului din Pache Protopopescu.

Cei de la PRO TV au mai precizat pe site-ul de înscrieri că toți cei care vor să facă parte din publicul de la Vocea României 2026 trebuie să stea cel puțin cinci ore la filmări și că transportul nu este decontat.

„Pentru buna desfășurare a programului de filmare, avem nevoie de prezența ta minimum 5 ore. Stai liniștit, distracția e garantată! Filmările au loc în comuna Ștefănești, județul Ilfov. Transportul la locație și costurile atașate se află în sarcina participantului”, au încheiat cei de la PRO TV.

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