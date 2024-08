De la debutul ei în anul 2008, INNA, Elena Alexandra Apostoleanu pe numele ei real, a trecut printr-o transformare radicală din punct de vedere fizic. Abia astăzi, în 2024, cântăreața născută în Mangalia care are succes la nivel internațional, e mândră pe deplin de aspectul ei.

Are o siluetă e invidiat, un corp tonifiat după ore zilnice de antrenamente. Recent, după ce a postat două fotografii în care își expune silueta impecabilă în costum de baie, INNA le-a dezvăluit fanilor câteva kilograme are de fapt. Într-o poză cu cântarul, cântăreața a dezvăluit că are 41 de kilograme, scrie a1.ro.

„Mama zice că sunt prea slabă! Dar nu sunt de acord”, a spus INNA în dreptul unei poza în care apare în costum de baie. În timp ce unii fani au felicitat-o pentru felul în care arată, alții au criticat-o.

„Cu siguranță nu ești slabă. Ai muncit foarte mult pentru a obține acest rezultat. Ești sănătoasă și într-o formă fizică de top, care merită admirată. Aceste fotografii în costum de baie ar inspira alte fete!”, i-a comentat cineva. Un alt fan a criticat-o: „Văzând fotografia cu cântarul, m-am simțit puțin incomod.

Știu că fiecare corp este diferit, dar asta poate fi dificil pentru aceia care se confruntă cu probleme legate de imaginea corporală (…)

Promovarea cântăririi poate accentua problemele legate de imaginea corporală și poate contribui la comportamente dăunătoare, mai ales pentru cei cu tulburări alimentare sau vulnerabili la acestea. Celebritățile au o influență enormă, iar concentrarea pe greutate în loc de bunăstarea generală poate transmite un mesaj greșit”.

Cum se menține în formă INNA

INNA e una dintre cele mai iubite cântărețe, una care face furori la fiecare apariție. În urmă cu doi ani, ea a mărturisit pentru revista VIVA! care e secretul siluetei sale. „Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțin programe de editare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a explicat cântăreața originară din Mangalia.

Totodată, ea a povestit și cum arată o zi din viața ei de artist. „Nicio zi nu seamănă cu cealaltă însă de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboardul. În unele zile, partea de studio este înlocuită de ședințe foto sau de filmări de videoclipuri sau alte proiecte.

Iar alte zile încep devreme, cu un drum spre aeroport, către destinația în care am concerte (pentru că, din fericire, au reînceput) și o parte din zi sunt pe drum, apoi merg la hotel, la soundcheck, mă odihnesc puțin și apoi mă pregătesc de show. Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a mai declarat ea în 2022 pentru viva.ro.

