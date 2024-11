După ce independentul a adunat cele mai multe voturi din partea românilor, numele lui a devenit foarte căutat, deoarece foarte puțină lumea știa exact cine este Călin Georgescu.

În vârstă de 62 de ani, bărbatul și-a făcut campanie pe TikTok, astfel că a fost votat de foarte mulți tineri, dar și de români din diaspora, reușind să câștige primul tur al alegerilor prezidențiale, chiar dacă sondajele îl dădeau pe primul loc pe Marcel Ciolacu.

Liderul PSD nici nu a reușit să ajungă în turul doi, fiind depășit inclusiv de Elena Lasconi.

Scandalul creat de alegerile prezidențiale a devenit subiect național, iar pe lângă oamenii de rând care comentează pe marginea acestui subiect, și vedetele s-au implicat cu mesaje în ultimele zile.

Deliric, iubitul Innei, care este o prezență destul de discretă în peisajul monden, deoarece preferă să se axeze pe carieră, nu să apară des în paginile presei, a reacționat și el de această dată.

Deliric a vorbit despre votul românilor

Pe pagina lui de Instagram, iubitul Innei a afirmat că se simte dator să spună și el ceva despre alegerile din România, chiar dacă de obicei nu intervine în astfel de subiecte.

Iată mai jos ce a scris Deliric pe Instagram:

„Mă simt dator să zic și eu ceva. De obicei știți că prefer să am o abordare foarte lejeră în comunicarea mea de pe social media. Vorbesc despre muzică, fac caterincă, mă mai laud cu ce am făcut: un tricou, o filmare etc. Când vine vorba de lucruri serioase, mi se pare de bun-simț ca fiecare să vorbească despre ce se pricepe și despre ce este bine informat. Motiv pentru care rar am vreun discurs legat de politică, din teama de a nu vorbi în necunoștință de cauză pe un subiect important și dintr-o reacție alergică pe care o am, în general, vizavi de clasa politică, indiferent de culoare.

Dar ne aflăm într-un moment aparte, în contextul alegerilor, în care societatea pare să fie mai polarizată ca niciodată, în care avem două ideologii diametral opuse care se confruntă, iar tăcerea poate fi interpretată greșit. Motiv pentru care simt nevoia să vă spun și eu unde mă situez. E foarte important pentru mine să înțelegeți care sunt valorile mele și o să încerc să fiu cât se poate de clar, fără să las loc de interpretare.

Încep cu subiectul care arde: Călin Georgescu. Recunosc că nu îl știam. Probabil am mai auzit fugitiv de el în ultimii ani, dar am trecut peste. Am aflat vineri că este unul dintre candidații la președinție. Am citit pe diagonală despre el pe Wikipedia. Am zis: «Ah, ok». Apoi am deschis un video sau două, aleatoriu. Am zis «Aoleu!» și am închis. După rezultatele de duminică noapte, ca mulți români, am făcut un deep dive în mai multe video-uri cu domnul Călin Georgescu, fascinat de noua lume pe care o descopeream și vizavi de care am fost ignorant. Concluzia mea: mai nimic din ce susține Călin Georgescu nu rezonează cu mine. Majoritatea ideilor mi se par decuplate de la realitate. Implicațiile mi se par de-a dreptul periculoase. Pe scurt: nu l-aș vota niciodată. De la mine, un sincer și hotărât: NU!

Iubesc democrația. Nu îmi închipui viața într-un alt sistem decât cel democratic. Faptul că suntem în situația în care putem să dezbatem și să ne alegem oamenii care ne reprezintă e un motiv în plus să o celebrăm. Susțin libertatea de exprimare. Cred în dezbatere. Cred că putem să conviețuim având opinii diferite și învățând unii de la alții. Respect părerile contradictorii, cât timp sunt exprimate cu decență.

Sunt pragmatic. Nu cred în glorificarea trecutului. Nu are efect asupra mea apelul emoțional la figuri istorice proeminente sau la divinitate în cazul unor probleme care au nevoie de soluții concrete.

Cred că cea mai bună versiune la care am ajuns momentan ca societate este acest capitalism democratic cu care ne luptăm de ceva timp. Sunt conștient că e imperfect. Sunt convins că are nevoie de injecții de umanitate, dar îmi place să cred că lucrăm la el. Singura direcție este înainte. Regresul către forme autoritare nu mi se pare o soluție viabilă.

Cred în cooperarea internațională. Apartenența la UE și NATO mi se pare benefică. Cred că scenariul în care România se rupe de Europa și devine peste noapte o țară super prosperă, autosuficientă și administrată impecabil este o fantezie nerealistă.

Cred că fiecare e liber să își găsească propria cale spirituală. Îi respect pe cei cu credințe puternice, dar nu sunt de acord cu cei care încearcă să le impună. Eu nu sunt unul dintre ei. Am crescut raportat la ortodoxie, dar nu sunt nici practicant, nici credincios.

Cred în drepturile omului. M-am plimbat prin toată lumea și îmi plac oamenii de toate culorile, de toate religiile. Cred că fiecare e stăpân pe trupul și mintea lui. Cred că femeile pot decide dacă vor să facă avort sau nu. Cred că fiecare om are dreptul să se iubească cu cine vrea. Că ești L, că ești B, că ești G: nu contează pentru mine. Fiecare e liber să facă ce vrea, așa cum și eu sunt.

Cred că există multă corupție în sistemul politic și administrativ. Mirajul că regresul la o formă autoritară și un pumn de fier ar diminua corupția vine, realist vorbind, cu un cost prea mare pentru a putea lua în considerare această variantă.

Am încercat să trec rapid prin câteva subiecte care par să fie «pe masă» ca să știți unde mă situez. Nu am aroganța de a crede că dețin adevărul suprem. Mi se pare totodată o oportunitate bună să mă cunoașteți mai bine prin aceste rânduri. O să pun în perspectivă această experiență. Mă gândesc că poate ar trebui să o fac mai des”.

