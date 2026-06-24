Ce modificări apar pe noile bancnote din 2026

Potrivit BNR, noua emisiune de bancnote păstrează aproape în totalitate designul cu care publicul s-a faimiliarizat deja. Există însă două modificări esențiale pe care românii le vor observa pe aversul elementelor monetare:

Noua dată imprimată: Toate cupiurile noi vor avea înscrisă data de 1 februarie 2026 .

Toate cupiurile noi vor avea înscrisă data de . O nouă semnătură: Alături de semnătura guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, pe noile bancnote va apărea semnătura noului casier central, Mugur Tolici.

Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor, dimensiunile, culorile, caracteristicile acestora, precum și elementele de siguranță împotriva falsificării rămân complet neschimbate.

Ce cupiuri sunt vizate și ce facem cu banii vechi?

Noua măsură se aplică pentru absolut toate cupiurile aflate în prezent în portofelele românilor. Este vorba despre bancnotele de la 1 până la 500 de lei (1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 și 500 de lei).

Românii nu trebuie să schimbe banii actuali

Banca Națională a României a subliniat că procesul nu va genera confuzie pe piață și nu necesită deplasarea cetățenilor la bănci pentru schimburi monetare.

Bancnotele din emisiunea „1 februarie 2026” sunt puse în circulație în mod eșalonat, în funcție de nevoile reale ale pieței și ale fluxului monetar din România. Acestea vor circula în paralel cu cele deja existente, având exact aceeași valoare nominală și putere de cumpărare.

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