Prețurile la benzină s-au majorat cu până la 21 de bani, iar cea mai ieftină costă azi 8,58 de lei. La motorină, creșterile sunt de până la 10 bani, dar cea mai ieftină sare de 9 lei litrul, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, joi, 25 iunie 2026

Benzina și motorina s-au scumpit, joi, 25 iunie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Foto: Libertatea

În stațiile monitorizate din București, cel mai mic preț afișat joi pentru benzina standard este de 8,58 de lei/l, comparativ cu 8,52, costul minim de ieri (o creștere de 0,06 lei), și se găsește la MOL.

Petrom vinde benzina cu 8,62 de lei/l, față de 8,68 de lei, costul de miercuri (o diferență de 0,06 lei).

La stațiile OMV, carburantul se vinde joi, 25 iunie 2026, cu 8,68 de lei/l, față de 8,58 cât era ieri (o creștere de 0,10 lei).

Și stațiile Socar au majorat prețul benzinei la 8,68 de la 8,58 de lei/l, costul din ziua precedentă (o creștere de 0,10 lei).

De asemenea, Lukoil vinde carburantul tot cu 8,68 de lei/l, de la 8,58 lei/l, cât costa ieri (o majorare de 0,10 lei).

Cea mai scumpă benzină standard se găsește azi la Rompetrol și se vinde cu 8,73 de lei/l, de la 8,52 de lei/l, costul de miercuri (o majorare de 0,21 de lei).

Raportat pe orașe, benzina se vinde cu 8,58 de lei/l în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, unde ieri costa 8,52 de lei/l (o creștere de 0,06 lei). Tot cu 8,58 de lei/ se găsește carburantul și în Cluj-Napoca, dar în ziua precedentă costa 8,49 (o majorare de 0,09 lei/l).

Cât costă motorina în București, joi, 25 iunie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț este practicat azi este tot la MOL, la fel ca și în cazul benzinei. Aceste stații vând carburantul cu 9,14 lei/l. Prețul este mai mare decât minimul de ieri, de 9,08 lei/l (o creștere de 0,06 lei).

Petrom a majorat prețul motorinei la 9,18 lei/l, de la 9,08 lei/l cât costa ieri (o creștere de 0,10 lei).

Și Rompetrol a scumpit motorina joi, 25 iunie 2026, și o vinde cu 9,24 de lei/l, comparativ cu 9,14 lei/l, costul de miercuri (o creștere de 0,10 lei).

OMV afișează azi pentru motorină un preț de 9,24 de lei/l, deși ieri costa 9,14 lei (o majorare de 0,10 lei/l).

La fel și Socar, care a adus carburantul la 9,24 de lei/l, de la 9,14 în ziua precedentă (o creștere de 0,10 lei).

Cu același preț de 9,24 de lei/l se vinde carburantul și la Lukoil, unde ieri era 9,14 lei (o majorare de 0,10 lei).

Raportat pe orașe, cel mai mic preț pentru motorina standard este de 9,09 lei, față de 8,99 de lei pe litru cât era ieri (o creștere de 0,10 lei) în Cluj-Napoca. În București, Timișoara, Iași și Constanța, motorina costă 9,14 lei/l, comparativ cu 9,08 lei/l, prețul din ziua precedentă (o majorare de 0,06 lei).

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate luni de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 25 iunie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard din România costă joi 8,27 de lei/litru, preț rămas neschimbat de duminică, și este disponibilă la o stație Petrolium din Albești, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 8,32 de lei/litru, același cost menținut încă de sâmbătă, și se găsește la o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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