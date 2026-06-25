Două autoturisme căutate de autoritățile din Polonia, descoperite la Solca

Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunea a avut loc în zilele de 22 și 23 iunie, în județul Suceava și în Punctul de Trecere a Frontierei Siret.

Primul caz a fost înregistrat pe 22 iunie, când polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au oprit pentru verificări două autoturisme înmatriculate în Polonia.

La volan se aflau doi bărbați din județul Suceava, în vârstă de 24 și 32 de ani.

„Interogările în bazele de date au arătat faptul că ambele vehicule figurau ca fiind căutate de autoritățile din Polonia”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

În urma verificărilor, cele două mașini, estimate la aproximativ 340.000 de lei, au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.

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Mașină căutată de autoritățile din Italia, descoperită în PTF Siret

Al treilea caz a fost înregistrat o zi mai târziu, pe 23 iunie, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret.

Un cetățean român, în vârstă de 34 de ani, s-a prezentat la control conducând un autoturism care tracta o platformă pe care era transportată o altă mașină înmatriculată în Ungaria.

Verificările efectuate de polițiștii de frontieră au scos la iveală mai multe nereguli.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că seria motorului și cea poansonată pe cutia de viteze a autoturismului transportat pe platformă aparțineau unui alt vehicul”, au precizat reprezentanții instituției.

De asemenea, anchetatorii au stabilit că autoturismul era căutat de autoritățile italiene în vederea confiscării.

Vehiculul este evaluat la peste 131.000 de lei și a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

În toate cele trei cazuri, polițiștii de frontieră au deschis dosare penale.

„În fiecare dintre situații se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, sub îndrumarea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

La finalizarea anchetelor, procurorii vor dispune măsurile legale care se impun.

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