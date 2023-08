Ultimele zile petrecute pe Insula iubirii sunt tot mai agitate şi mai complicate pentru participanţii la cel mai dur test de fidelitate. Emoţiile au explodat în vila fetelor, atunci când flacăra ispitei s-a aprins din nou şi le-a dat peste cap toate planurile, iar când credeau că Insula nu îi mai poate surprinde cu nimic, li s-a demonstrat că se înşală amarnic. Un nou bonfire i-a adus Biancăi imagini care au îngrozit-o pe concurenta Insula Iubirii.

Radu Vâlcan i-a invitat pe concurenți la o nouă ceremonie a focului, în ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7. Când prezentatorul show-ului de la Antena 1 a început să citească scrisoarea de la Claudia Florescu, Bogdan Cîrlan, iubitul concurentei, și-a stăpânit cu greu reacțiile.

„Ai primit o scrisoare, știi, îți aduci aminte? De câte ori ai citit-o?”, a întrebat Radu Vâlcan. „În fiecare zi, o am la mine tot timpul. Nu mă pune s-o citesc, te rog. Dacă vrei ți-o dau ție s-o citești. Am emoții”, a zis iubitul Claudiei.

Prezentatorul emisiunii „Insula iubirii” a început să citească scrisoarea pe care concurenta i-a dat partenerului său înainte de începerea filmărilor. „Amore mio, dacă citești această scrisoare cu siguranță suntem pe două insule diferite, unde vom avea ocazia să descoperim lucruri noi despre relația noastră, să găsim răspunsuri la întrebările și nedumeririle pe care le avem. Să știi că îmi vei lipsi enorm, atât tu, cât și momentele petrecute împreună. Mi-aș dori să fii tu însuți pe insulă, să te distrezi și, nu în ultimul rând, să nu uiți motivul pentru care te afli pe insulă. Te iubesc și abia aștept să ne vedem și să ne întoarcem acasă exact așa cum am venit, împreună, dar mult mai uniți. Ti amo!”.

„Îmi doream să o văd”

Bogdan Cîrlan a fost atât de emoționat încât cu greu a putut să își stăpânească emoțiile, potrivit Antena 1.

„Să știi că în seara aceasta nu am imagini pentru tine”, a fost apoi vestea dată de Radu Vâlcan. „Sincer, îmi doream s-o văd”, a fost reacția acestuia.

„Nu m-a răscolit, m-a liniștit într-un fel, că știi că atunci când îți arată Radu o imagine îți arată ceva ce nu îți dorești să vezi neapărat. Dar mă și supără că n-am văzut-o, că eu n-am mai văzut-o pe Claudia de mult”, a mărturisit concurentul la testimonial.

Peste 1.000 de cupluri s-au înscris la castingul pentru Insula Iubirii, sezon 7

Insula Iubirii a primit noi cupluri curajoase care au străbătut mii de kilometri pentru a-şi pune la încercare iubirea şi relaţia şi au băgat mâna în foc pentru partenerii lor şi pentru ei înşişi.

Din cele peste 1.000 de cupluri care s-au înscris la castingul pentru cel de-al şaptelea sezon Insula Iubirii, au fost alese cinci cupluri cu povești de viață spectaculoase, cu relații sudate, cu problematici inedite și cu mize însemnate.

Claudia, 35 de ani, de profesie antrenor de fitness şi Bogdan, 34 de ani, hair stylist, au pornit în aventura vieţii lor pe Insula Iubirii după o relaţie de un an. Cuplu solid, cei doi s-au cunoscut pe Instagram, iar prima întâlnire au consumat-o în Italia, acolo unde ea locuia de la vârsta de 18 ani.

După o scurtă perioadă, Bogdan a convins-o pe Claudia să revină definitiv în România, unde speră să pună pe picioare propriul lor business. Ea şi-a dorit mult participarea la cel mai dur test de fidelitate pentru a se convinge că a luat cea mai bună decizie renunţând la tot în Italia şi dacă într-adevăr Bogdan este omul lângă care îşi va petrece restul vieţii. Dacă vor face faţă sau nu provocării supreme a relaţiei lor, telespectatorii vor afla urmărind cel mai nou sezon al show-ului de la Antena 1.

