Insula iubirii 25 august 2025. Ella și Teo, momente fierbinți în baie: „Ne doream foarte mult din nou”

Ediția cu numărul 16 din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, difuzată pe 25 august 2025, a adus în prim-plan momente de pasiune, strategii surprinzătoare și emoții intense între Ella și Teo. Cei doi concurenți, care au avut de-a lungul zilei mai multe discuții aprinse și reproșuri, au reușit să își lase supărările deoparte și să petreacă timp împreună, departe de privirile curioșilor.

În ciuda faptului că Ella a fost dezamăgită de ispita care își îndreptase atenția spre o altă concurentă, aceasta a decis să își urmeze instinctul și să se apropie și mai mult de Teo. Concurenta a pus la cale chiar și un plan pentru a ascunde o întâlnire intimă, prefăcându-se că se simte rău pentru a-l atrage pe Teo în camera ei. Sub pretextul că are nevoie de o băutură cu magneziu și că este deja îmbrăcată, Ella a reușit să îl invite pe acesta în baie, unde momentul lor de apropiere a continuat departe de camerele de filmat.

Teo a confirmat scenele intime cu Ella la Insula iubirii 2025

Teo a confirmat ulterior, în testimonial, că cei doi și-au urmat dorințele. Din spatele ușii închise nu au lipsit săruturile și scenele de pasiune, dar nici reproșurile. Ella i-a mărturisit că îi va fi dor de el, însă răspunsul neașteptat al lui Teo – „Și mie de tine!” – nu a mulțumit-o, așteptându-se la o replică mai protectoare.

„După plecarea Mariei am făcut un duș și am mers la ea în cameră. Ea mi-a zis când o să intru în baie și o să vin la ea în cameră că îmi va spune că îi e rău, să o ajut, să îi aduc o pastilă din cameră. Mă aștepta bineînțeles, făcuse duș, am închis ușa și am făcut ceea ce am simțit amândoi. Ne doream foarte mult din nou să fie aceasă apropiere dintre noi!” a mai explicat acesta, recunoscând că au trăit împreună din nou „clipe intense!”.

