Surprize mari la Insula Iubirii. Cristi și Francesca au avut bonfire comun și au decis dacă rămân sau nu în competiția care le poate schimba viața. În timp ce concurentul era pregătit să se întoarce în România și să înceapă un nou capitol, partenera lui a avut altă părere.

„Să o văd pe Francesca, să știu că e bine. Așa cum s-a prezentat înainte să venim aici, cred că e bine. Eu am descoperit lucruri noi la mine. Am avut și momente mai puțin bune. A avut episoade de atacuri de panică. Era fadă că nu mai avea nicio emoție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Eu nu mai știam cum să o ajut. A recurs la tratament medicamentos și multe ședinte de terapie. În perioada am care am fost despărțiți, am aflat despre stările ei. Când ne-am împăcat am început să lucrăm la vindecarea ei.

Am început să exteriorizez emoțiile, lucru pe care nu-l făcea. Când am realizat că suntem aici, când am realizat că Francesca nu mai el lângă mine, m-au trecut o mulțime de stări. Ar trebui să acord mai multe atenție relației și să iau atitudine în ceea ce privește bucuria sufletească. Am tânjit tot timpul după lucruri materiale care ne fac să ne pierdem pe drum.

Recomandări Cum a fost Dragoş Anastasiu urmărit de poliţie în trafic, după ce radarul l-a prins că zbura cu maşina pe şosea. „Am fost foarte intrigat de modul în care un organ al statului tratează un cetăţean”, s-a plâns el în instanţă

Știu că a suferit. Nu am avut nevoie de mult timp să realizez lucrurile astea aici. Ea consideră că am devenit colegi de apartament. Probabil nu aș fi luat atitudine dacă nu eram aici. Eu aici risc să o pierd. Ea are nevoie de mine să îi demonstrez. Consider că eu mi-am aflat răspunsurile, nu ai nevoie de multe zile”, a spus Cristi la antena 1.

Francesca speră ca această provocare să-i ajute pe amândoi să se vindece și să iasă mai puternici din această experiență. Mai mult, ea spune că nu și-a imaginat că iubitul ei este atât de afectat.

„Nu am știut că am această putere. Noi, eu, nu obișnuim să ieșim, să cunoaștem oameni noi. Suntem mereu în familie, cu cei apropiați și eram curioasă cum aș fi. Cum m-am gândit că voi deveni o versiune așa bună a mea.

Mi se rupe sufletul. Mă așteptam să ia altfel experiența. Da, are momentele lui în care cade, dar nu mă așteptam să-l văd așa dărâmat. Dar să fim și pozitivi. Aș vrea să ne și bucurăm la experiența asta. Eu aș vrea să continui. Nu consider că și-a învățat lecția, mai are nevoie de puțin timp. Cred că de asta avem nevoie, să trecem prin tot testul cu adevărat”, a explicat Francesca.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE