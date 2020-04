De Florian Gheorghe,

Pauza și distanțarea pe care a luat-o lumea datorită coronavirusului, îl face și pe artist să vadă cu alți ochi societatea de care s-a izolat pe moment, să-i aprecieze pe acei oamenii cu adevărat importanți pentru o societate la ananghie.

”Ar fi cazul să-i apreciem mai mult pe eroii timpului prezent- doctori, personal medical și sanitar, vânzători, curieri, polițiști, jurnaliști-, toți cei care se pun în pericol, pentru ca țara, societatea să funcționeze corect, pentru a nu bloca tot, pentru a avea un minim de siguranță, pentru a opri nebunia și a avea o urmă de speranță pentru un viitor strălucitor”, ne spune Fuego, într-un interviu exclusiv.

Cum traversezi tu această perioadă fără precedent?

”Încerc să-mi păstrez capul și să-mi pun mintea la lucru. Inclusiv câinele meu este mirat să vadă că stau atât de mult acasă și deși e bucuros, nu prea înțelege el cum stau lucrurile. Eu nu am avut nici o perioadă atât de lungă, de ani buni, în care să stau acasă, fără o activitate profesională directă. In primul rând, am grijă de mintea mea și nu-mi dau voie deloc să am clipe de respiro. Încerc să fiu rațional și responsabil și să nu ies pentru nimic, deși am pus multe proiecte în stand-by. Sunt optimist și pozitiv! Asta face cel mai bine. Nu e ușor să stai închis, fără termen, în casă. Și poate că unii dintre noi avem mai mult spațiu, dar sunt oameni care stau într-o garsonieră și e cumplit, știu asta! Trebuie să profităm de acest timp și să ne gândim la noi, la suflet, la minte și să hrănim în permanență spiritul! Doar așa, lucrurile se vor îndrepta ușor!”

Ce se va întâmpla cu breasla artistică românească?

”Nu prea știu, dar lucrurile nu arată în cel mai idilic mod.Mă doare să văd că toată lumea vorbește despre impactul avut asupra oamenilor, asupra firmelor, asupra tuturor, dar toți ne uită pe noi, cei independenți, cei cu profesii liberale, artiștii, actorii. Cei care plătim atâtea taxe la stat și muncim pe rupte pentru tot ce facem, pentru producții, pentru proiecte și pentru arta noastră. Personal nu mă plâng, ar fi nedrept, dar ne zdruncină pe toți faptul că n-avem activitate. Îmi doresc din suflet ca lucrurile să se îndrepte și ca perioada aceasta să nu ne afecteze și mai tare pe viitor.Aș vrea ca noi, artiștii, să fim uniți și să luptăm unii pentru alții, așa cum putem! Să fim altruiști și să ne dăm seama că muzica românească poate rezista dacă ne dăm cu toții mâinile și ca niciodată, suntem uniți! ”

Ce vei face în momentul în care vei ieși din casă?

”Sper ca acest moment să vină cât mai repede. Sper să nu se lase cu grave repercusiuni și să n-avem multe decese. Sper ca primăvara să ne prindă și pe noi în afara caselor, bucurându-ne de tot ce ne oferă natura pe care mulșți au uitat-o. Sper ca până pe 7 iunie să treacă starea de urgență și restricțiile și să pot oferi publicului meu, la Sala Palatului, de la ora 20.00, concertul pop simfonic alături de Orchestra. Mă voi bucura mai mult de cei dragi. Voi respecta mai mult ceea ce am și-mi voi da seama că oricând, oricum se poate întâmpla ceva care să ne dea totul peste cap”

Ce crezi că vor învăța oamenii din această lecție?

Deși mi-aș dori din suflet, mi-e teamă că nu foarte multe. Eu sunt de părere că nimic nu a venit întâmplător. Nu mă refer la povestea virusului, ci la faptul că prea ne-am înrăit, prea suntem plini de invidie, dușmănie, lipsă de colegialitate. Aș vrea ca toți să înțelegem că trebuie să fim, nu doar prin cuvinte, mai buni. Să avem mai mult bun simț, să apreciem valorile românești, să nu dăm cu piatra și să judecăm, să fin raționali, obiectivi și altruiști, să respectăm mai mult, să fim mai calzi, să fim mai oameni. Cred că asta e de fapt lecția – umanitatea noastră poate fi salvată acum! Și ar fi cazul să-i apreciem mai mult pe eroii timpului prezent ( doctori, personal medical și sanitar, vânzători, curieri, polițiști, jurnaliști), toți cei care se pun în pericol, pentru ca țara, societatea să funcționeze corect, pentru a nu bloca tot, pentru a avea un minim de siguranță, pentru a opri nebunia, pentru a trata și vindeca, pentru a ne aduce la liman, cu o urmă de speranță pentru un viitor care să aibă în el și ceva strălucitor.

Cum e viața în izolare?

”Pentru mine, totul e atipic acum. Nu mai țin cont de nici o regulă și de nici un tabiet și mi-am impus ca perioada aceasta de stat în casă să fie una din care să extrag cât mai multe lucruri bune, utile. Atipic pentru mine e programul. Nu mai adorm foarte târziu și mă trezesc mai devreme. M-am apucat de reorganizat casa, fac curat, repar, grădinăresc și mi-am dat seama că sunt destul de bun și pe această latură, mai ales că pot face totul așa cum îmi doresc eu. Firește, pictez destul de mult, pentru că mă relaxează și pentru că știu că pot ajuta, mai târziu, oamenii, din vânzarea operelor mele. Scriu și-mi regăsesc ușor idei, gânduri și le aștern.

Sun mai mulți prieteni, familie, oameni pe care deseori nu am vreme să-i sun și să-i ascult sau să le spun cât îi prețuiesc. Citesc mai mult și am grijă să aleg informațiile utile pentru mine, inclusiv cele de pe internet. Asta încerc să le spun și oamenilor. Să aibe grujă să filtreze corect, să aleagă lucruri de calitate și să țină mintea în priză, să nu o lase pe tâjală. Mă uit la colecția mea de filme, am peste 1000 de titluri de filme, din toate timpurile. Urmăresc mai multe seriale, compun melodii noi, pe care le voi oferi publicului meu curând și zilele astea fac montajele finale, alături de echipa mea, prin Skype, pentru concertul pop-simfonic pe care l-am avut pe 7 martie la Chișinău. Acest spectacol – ”LUMINA MEA” – se va difuza în prima zi de Paște, pe 19 aprilie, la TVR 2, timp de trei ore. Cred că e un prilej minunat să ascultăm muzică bună și să petrecem la masa de Paști împreună, într-un concert unic, o desfășurare de forță cu peste 100 de oameni pe scenă, Orchestra Națională”

Știu că nu stai degeaba

” Fac tot felul de clipuri și le postez pe paginile mele, intru live, fac compilații cu muzica mea pe Youtube, pentru ca oamenii să aibă acces la cât mai multă muzică. Vorbesc permanent cu fanii și le transmit nenumărate mesaje, dându-mi seama că oamenii trebuie să știe că trecem toți prin aceste greutăți. Nu există privilegii și nici privilegiați în fața vieții. Mai departe, am lansat un nou proiect, pe care vreau să-l mențin și cât pot, să-l duc mai departe. Astfel, recit oamenilor poezie, încercând să-i aduc cât mai aproape de acest gen, promovând și poeți români contemporani. Cred că arta este cea care ne poate salva. Astfel, pe canalul meu de Youtube, zilnic, la prânz, recit oamenilor poezie și o ofer în montaje specială, cu muzică și videoclipuri frumoase”

