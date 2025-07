Mesajul a fost publicat pe pagina sa oficială de Facebook a vedetei, imediat după încheierea emisiunii. Prezentatoarea, care se află în fruntea știrilor Pro TV încă de la lansarea postului, a făcut trimitere la ideea greșită că jurnalul ar fi preînregistrat.

Andreea Esca a făcut lămuriri

„Întrebarea mea din această seară este: Există cineva, după 30 de ani de Știrile Pro TV, la Pro TV România, care nu știe că jurnalul de la ora 19:00 este NUMAI în direct, live, chiar atunci când vă uitați??????? Întreb pentru un prieten”.

Postarea a fost rapid distribuită de fani și a stârnit numeroase reacții, mulți dintre urmăritori confirmând că știu foarte bine că jurnalul este difuzat în direct. O vedetă a și reacționat, e vorba despre Corina Caragea. Prezentatoarea știrilor din Sport de la Pro TV a zis: „Daaa, și eu primesc această întrebare”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Andreea Esca este considerată una dintre cele mai longevive și emblematice figuri ale presei de televiziune din România. A fost prezentă la pupitrul principalului jurnal Pro TV încă din 1 decembrie 1995, data lansării postului.

Recomandări Tarife dinamice la curent. Orele în care energia electrică va costa de trei ori mai puțin

Câți bani câștigă lunar Andreea Esca. Salariul de la PRO TV este secret

Dacă în urmă cu aproximativ 10 ani se vehicula că Andreea Esca ar avea un salariu de 46.000 de euro lunar, iar Libertatea nota în 2016 că prezentatoarea știrilor de la PRO TV încasează, de fapt, 5.000 de euro în fiecare lună, anul trecut, Mihai Bobonete glumea pe tema sumelor câștigate de colega lui.

Actorul din Las Fierbinți afirma la acea vreme că „Andreea Esca are 35.000 de euro salariul lunar și mai are și cupoane de masă de vreo 10.000 de euro, bonuri de vacanță, da. Are și două tichete Rabla și o excursie la Govora garantat, pe an. Andra știe, că a săpat Măruță”.

Pe lângă toate glumele care au circulat în mediul online și nu numai, jurnaliștii de la Cancan s-au interesat câți bani câștigă Andreea Esca din firmele pe care le deține. Iar sumele din afaceri nu sunt deloc mici sau de neglijat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Din câte se pare, Andreea Esca SRL, firma care i-ar gestiona veniturile din televiziune, a avut în anul 2024 venituri de 1.176.800 de lei (aproximativ 235.000 de euro). Asta după ce în anul 2023, aceeași firmă înregistra 785.995 de lei (aproximativ 157.000 de euro). Astfel, la un calcul simplu făcut de sursa citată, veniturile pe care Andreea Esca le-a avut din această firmă au fost de aproximativ 19.500 de euro lunar în anul 2024 și de aproximativ 13.000 de euro în fiecare lună a anului 2023.

Recomandări Generalul Cristian Radu, care a ascuns filmările intervenției din Clubul Colectiv, trimis la pușcărie după ce a mușamalizat un accident rutier

Ce încasări au firmele deținute de prezentatoare

O altă firmă pe care o deține prezentatoarea știrilor de la PRO TV, Atelierul de vise SRL, cea care încasează banii obținuți în urma organizării de târguri și expoziții, a avut în anul 2024 o cifră de afaceri de aproape 760.000 de lei (aproximativ 152.000 de euro). În timp ce în 2023, cifra de afaceri a acestei firme era de aproape 635.000 de lei (aproximativ 127.000 de euro).

Astfel, chiar dacă salariul pe care Andreea Esca îl are la PRO TV rămâne în continuare un mister total, banii pe care îi încasează prezentatoarea știrilor prin intermediul firmelor ei pot fi aflați oricând de către persoanele care accesează site-ul termene.ro și care știu cum se numesc firmele vedetei.