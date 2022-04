În această seară, de la ora 21:30, leii Dan Șucu, Cristina Bâtlan, Dr. Wargha Enayati, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu vor avea parte de o întâlnire memorabilă și vor sta față-n față cu alte feline care vor intra în Imperiu nu ca să le ia locul, ci să obțină finanțarea vieții lor.

Doi antreprenori vor cere o investiție pentru o idee unică: primul centru de excelență felină, care include un hotel și un salon de înfrumusețare pentru pisici. 4 milioane de proprietari de pisici din România caută cele mai bune servicii și sunt dispuși să cheltuie sume importante de bani pentru animalele lor de companie, acesta este argumentul prin care Radu Anghel și Alexandru Eremia vor încerca să primească 300.000 de euro în schimbul a 30% din afacere.

„Vreau să vă spun că mie, pentru mult timp, mi-a fost frică de pisici, dar o frică mare. Acum cinci ani dacă intrați cu pisicile aici, plecam de pe scaun”, le-a spus Cristina Bâtlan, care a mărturisit că până la întâlnirea cu ei credea că „oamenii își cumpără pisici pentru că le pot lăsa singure, dar înțeleg că nu e deloc așa”.

Dr. Wargha Enayati a povestit că apariția unei pisici în familia lui nu a fost de bun augur: „Noi de curând am avut o pisică ce s-a sinucis. De ziua mea, cineva mi-a făcut cadou o pisică, am ținut-o o zi, două, în a treia zi a început cearta între noi – cine are grijă de ea. Și la un moment dat a fost deschisă ușa spre stradă, pisica a fugit sub o mașină și a murit. Deci s-a sinucis!”, a povestit leul.

Dr. Wargha Enayati: „Noi trebuie să învățăm să iubim animalele, dar în primul rând trebuie să învățăm să iubim omul”

Cei doi antreprenori vor face greșeala de a argumenta investiția printr-un top al iubirii pe care stăpânii o au pentru feline, acestea aflându-se pe locul 4 după soț, părinți și copii. „Știți când s-a produs declicul negativ la mine? Când ați zis că după familie vine animalul. Pentru mine e un semn foarte prost, dacă eu iubesc mai mult pisica decât omul. Noi trebuie să învățăm să iubim animalele, dar în primul rând trebuie să învățăm să iubim omul. Și să nu fugim după animale pentru că nu știm să iubim ființa umană”, a spus Dr. Wargha Enayati.

