Ioana Ginghină a spus fără ocolișuri ce crede despre Loredana Groza: „Am văzut-o și în filmări”

Ioana Ginghină a fost invitata lui Cătălin Măruță în cea mai nouă ediție a emisiunii „Sosurile lui Măruță”, unde a acceptat provocarea de a răspunde întrebărilor incomode. Actrița a vorbit deschis despre mai multe subiecte, iar una dintre întrebări a adus-o în prim-plan pe Loredana Groza.

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Ioana Ginghină a acceptat provocarea de la „Sosurile lui Măruță”

Ioana Ginghină este cunoscută pentru faptul că vorbește deschis despre subiectele care o privesc, iar apariția sa în emisiunea „Sosurile lui Măruță” a fost în aceeași notă.

Actrița a răspuns întrebărilor adresate de Cătălin Măruță, inclusiv celor legate de viața personală, de fosta căsnicie cu Alexandru Papadopol și de relațiile pe care le are cu colegii din lumea artistică.

Loredana Groza, adusă în discuție de actriță

Una dintre întrebările adresate de prezentator a fost despre vedeta din România care este diferită în viața privată față de imaginea pe care o afișează în mediul online.

Deși întrebarea nu făcea referire la aspectul fizic, Ioana Ginghină a ales să vorbească despre fotografiile publicate de Loredana Groza pe rețelele sociale și despre felul în care artista arată în realitate.

Măruță: „Ce vedetă din România este complet diferită în privat față de imaginea pe care o afișează în online?”

Ioana Ginghină: „Eu nu știu, eu cred că, asta cu Loredana, eu o văd, am văzut-o și în filmări, video, cred că are pe cineva care îi editează pozele. Ea nu are operații, sunt sigură că nu are și că nu minte. În realitate e ok.”

Dialogul dintre Ioana Ginghină și Cătălin Măruță

După răspunsul actriței, Cătălin Măruță a încercat să clarifice sensul întrebării, precizând că se referea la comportamentul vedetelor și nu la imaginea lor.

Cătălin Măruță: „Adică tu zici că cineva îi modifică pozele pe social media?”

Ioana Ginghină: „Nu știu sau cred că nu știe. Sau îi place așa, «uite ce frumoasă» și rămâne așa.”

Prezentatorul a revenit apoi asupra întrebării inițiale.

Măruță: „Dar eu nu mă refeream la asta în întrebare. Adică cine pare altfel decât e în viața de zi cu zi, adică nu fizic neapărat.”

Ioana Ginghină: „Da știu, eu am zis în sensul fizic. Eu nu știu pe cineva, nu am cunoscut, plus că eu nici nu sunt prietenă cu vedetele.”

Pe parcursul emisiunii, Ioana Ginghină a abordat mai multe subiecte personale și profesionale, răspunzând fără ocolișuri provocărilor lansate de Cătălin Măruță.

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