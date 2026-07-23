Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au fost căsătoriți timp de 12 ani și au împreună o fiică, Ruxandra. Divorțul din 2019 a surprins la acel moment, iar actrița mărturisește că despărțirea a fost un șoc tocmai pentru că mariajul părea unul lipsit de probleme majore.

„Eu nu am avut o căsnicie urâtă, eu nu am trăit într-o relație toxică, eu am avut o căsnicie foarte frumoasă, de asta a și fost șocul așa de mare. Multă lume zice: «Dar nu te-ai prins?». Nu m-am prins, eu nu sunt omul care să caut, eu îmbrățișez cu bucurie viața”, a explicat actrița în cadrul podcastului Ellei Prodan.

Ioana Ginghină: „Sunt mult mai bine acum”

După câțiva ani de la divorț, Ioana Ginghină și-a refăcut viața alături de omul de afaceri Cristi Pitulice, cu care s-a căsătorit civil în anul 2023. Privind în urmă, actrița consideră că separarea de fostul partener a fost un pas care i-a permis să evolueze și să își găsească echilibrul. Aceasta a evidențiat diferențele dintre cele două relații, subliniind că actualul soț îi oferă sprijinul și atenția de care avea nevoie.

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„Alexandru, ca bărbat, avea nevoie de atenție. Cristi este… acum îmi dă mult mai multă atenție, adică eu sunt cea care are parte de atenție mai multă acum în relație. Mă bucură asta. N-am avut niciodată așa ceva”, a mărturisit Ioana Ginghină.

Actrița a precizat că nu își dorește să îi aducă reproșuri fostului partener, ci doar să puncteze diferențele de personalitate dintre cei doi bărbați din viața ei.

„Într-un fel, acum mă bucur că s-a întâmplat așa, pentru că eu sunt mult mai bine acum ca atunci. Omul pe care îl am acum mă potențează mult mai mult decât mă potența Alexandru. Dar nu are legătură, nu vreau să vorbesc despre că nu a făcut Alexandru ceva. Sunt firi total diferite”, a concluzionat Ioana Ginghină.

Foto: Instagram

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