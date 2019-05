„Sunt mândră că sunt o femeie independenta! Însă această independeța este o sabie cu două tăișuri… căci sunt de aproximativ un an de zile într-o mare problemã personală și iată că super puterea mea ” independența” m-a trădat în acest caz și m-am trezit că nu pot face față singură acestor probleme, deci nu mă pot descurca singură în orice circumstanță.

Dar uite că asta e problema, chiar nu mă pot descurca singură în orice situație. Adică poate aș putea, dar nu vreau. Nu vreau să ”călătoresc” singură în această viață. Am nevoie de niște oameni dragi pe lângă mine, în compania cărora să mă simt în siguranță. Am nevoie de sprijinul acestor oameni, care îmi întind mâna în vremuri grele, mă înveselesc când sunt tristă, îmi oferă dragoste când am nevoie de ea și mă sprijină atunci când sunt gata, gata să cad. Așa că în ciuda independenței mele feroce vorbesc cu sora mea aproape în fiecare zi”, a scris Ioana Ginghină pe blog.

Contactată de Libertatea, actrița s-a rezumat la a declara: „Nu e totul roz, dar mă abțin de la orice comentariu”. Un apropiat de-ai cuplului a declarat pentru Libertatea că, deși locuiesc separat, cei doi actori nu au depus actele de divorț.

