În anul 2019, după 12 ani de divorț, Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au anunțat că divorțează. Ea a rămas în casa lor alături de Ruxandra, fiica lor care acum are 17 ani, iar el s-a mutat. Între timp, amândoi și-au refăcut viața, ea cu Cristi Pitulice, el cu actrița Cristiana Luca.

De ce Ioana Ginghină nu mai vorbește cu Alexandru Papadopol

Chiar și așa, între foștii soți nu e o relație bună. Ioana Ginghină nu mai vrea să îl vadă pe Alexandru Papadopol. Spune că acesta a făcut-o să sufere pe Ruxandra, fiica lor. „Eu în continuare sunt foarte supărată. La mine nu mai există cale de dialog. Ruxi e mare, e alegerea ei, nu mai am nevoie de ce să fiu intermediar. Are foarte multă furie, n-am văzut așa. Se liniștise.

De vara trecută s-a liniștit. Ea a fost la el… Eu am fost plecată cu Cristi în Malaezia. Ea a stat cu ei acolo și nu i-au zis că vor să se căsătorească. Cumva, asta a fost supărarea, a stat cu ei… Puteau să îi spună sau măcar că se gândesc să vadă reacția. M-a chemat psiholoaga ei și mi-a zis că e foarte furioasă și că trebuie rezolvat.

M-a întrebat dacă au mai fost și alte probleme. Acuma depinde de ei amândoi să își rezolve. Acuma, să nu vorbești de rău persoana. Pe mine nu mă mai interesează. I-am zis că mă doare când o văd și stăteam în diagonală și o vedeam cum cade. Pentru mine Ruxi… Mi-aș da viața pentru ea.

E cumplit să îți vezi copilul cum suferă și nu poți să faci nimic. Acum nu puteam să fac nimic, îi ziceam doar că îi pare rău, că el așa a fost tot timpul, că sunt sigură că o iubește, din astea, știi, din cărți”, a dezvăluit Ioana Ginghină în podcastul lui Teo Trandafir.

Cum a fost căsnicia Ioanei Ginghină cu Papadopol

Totodată, Ioana Ginghină spune că a fost marcată și de divorț. „Cum să treacă șase ani de când a plecat de acasă și să nu ți se pară așa grav ca acum? Nu mai pot să îl văd. Nu a fost ușor divorțul. Nu e ușor din toate punctele de vedere. Îți dă la încredere rău de tot. Te gândești ce ai greșit. Eu am crezut că eram bine și deodată m-am trezit rău.

Eu am o naivitate și o să o am și la 80 de ani, și tata o are la 82. Cumva, eu credeam că dacă nu se plânge omul înseamnă că totul e bine. De certat nu ne certam. Eu eram cu casa, cu copilul și aveam senzația că, mna… Mergeam în vacanțe doar noi, nu aveam senzația că ne ascundem. Și te trezești că nu e fericit, mi-a zis pe gură. A zis că nu putem face cam nimic”, a completat actrița.

