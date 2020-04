De Andreea Romaniuc Archip,

Ioana Ginghină locuiește alături de fiica ei, Ruxandra, într-o vilă spațioasă în apropierea Capitalei. Deși avea în plan ca anul acesta să își găsească o locuință în București, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, iar ea a fost nevoită să își anuleze planurile.

Mai mult, cum se află în carantină din cauza noului Coronavirus, actrița și fiica ei desfășoară multe activități în aer liber, în propria curte, așa că nu au timp să se plictisească. Cele două au căzut de acord să rămână în continuare în aceeași locuință.

„Da, aveam în gând să vând casa din cauza distanței, nu a amintirilor, însă acum vreau sa cumpăr partea mea și să rămân aici, iar în viitor poate să îmi găsesc și o locuință în București, pe care să o am pentru perioadele în care sunt mai ocupată.

Îmi este greu să mă despart de casă și am și multe animăluțe pe care nu am cum să le abandonez și nici nu am cum să le iau cu mine, dacă m-aș muta. Ruxandra nu vrea să se mute, așa că rămânem la curte”, a declarat, pentru Libertatea, Ioana Guinghină.

Pe plan personal, actrița este din nou fericită, ea având de mai bine de jumătate de an o relație cu un influencer de turism. Iubitul vedetei și și fiica ei, Ruxandra, se înțeleg foarte bine, fapt ce o bucură pe actriță.

Citeşte şi:

Dan Negru: „Statul român a închis ochii când zeci de copii din Țăndarei erau traficați în Europa”

Cosmin Natanticu s-a făcut actor la îndemnul unei mătuși. „Aveam impresia că nu am nevoie de facultate, că merge așa doar din talent”

Teodor Corban a debutat pe marele ecran sub bagheta lui Porumboiu: „Mi-aș fi dorit să fi început cariera în film mai devreme, nu la 44 de ani!”

GSP.RO Fosta handbalistă Roxana Gheorghiu, care trăiește lângă Napoli: „Am văzut cu ochii mei oamenii cum mor! E durere în Italia!”