Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din Polonia a extins lista dispozitivelor supuse taxei de reprografie – reproducerea graficii prin mijloace mecanice sau electrice, cum ar fi fotografia sau xerografia.

Pentru prima dată, pe această listă au fost incluse smartphone-urile și televizoarele, iar industria electronică anunță că oamenii vor plăti mai mult când vor cumpăra aceste electronice.

Taxa de reprografie este așa-numita „taxă pe suporturi goale”. Ea este percepută pentru dispozitivele pe care pot fi copiate conținuturi deținute legal – muzică, filme sau cărți electronice.

Ministerul Culturii a spus că taxa va merge la corporații, dar firmele refuză

Fondurile ajung la creatori sau autori drept compensație pentru pierderile cauzate de copierea conținutului în scop privat.

Ministerul Culturii din Polonia intenționează să colecteze anual din această taxă între 35,3 milioane de euro și 47 de milioane de euro, adică de câteva ori mai mult decât până acum, când sumele se ridicau la aproximativ 8,5 milioane de euro.

Ministrul Culturii, Marta Cienkowska, a dat asigurări pe platforma X, că „cetățenii nu vor fi afectați de taxa de reprografie”. Ea a susținut că povara costurilor va fi suportată de corporațiile globale.

Importatorii, însă, nu sunt de acord. „Distribuitorii nu sunt în măsură să suporte costurile acestei taxe.

Marja distribuitorului pentru cele mai populare dispozitive este de 1% sau chiar mai mică”, a declarat, pentru Wyborcza.biz, Krzysztof Kucharski de la AB S.A., importator al mărcilor Apple, Asus, HP și Lenovo.

Potrivit informațiilor apărute în presa poloneză, noua taxă pentru smartphone-uri și televizoare ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2026.

Conform regulamentului, taxa este plătită de producători și importatori. În Polonia, smartphone-urile practic nu sunt produse local, astfel că povara va cădea asupra firmelor poloneze care importă echipamente electronice.

Cât vor plăti în plus oamenii pentru un smartphone sau un televizor

În ce privește creșterea prețurilor, potrivit regulamentului, taxa reprezintă 1% din prețul net, ceea ce în cazul smartphone-urilor populare înseamnă niște euro în plus. Industria avertizează însă că factura finală va fi mai mare.

„În mod realist, va fi vorba de 23 – 47 de euro în plus pentru fiecare dispozitiv, deoarece se vor adăuga și costurile administrative ale taxei”, a declarat sub protecția anonimatului un manager al unei mari companii din domeniul electronicelor.

Radosław Olejniczak, din conducerea Komputronik, a fost la fel de direct: „Piața electronicelor de larg consum din Polonia funcționează cu o profitabilitate netă sub 1%. Industria trebuie să transfere acest cost în prețul de vânzare cu amănuntul”, a explicat el.

De asemenea, a adăugat că platformele asiatice de vânzări online ar putea să nu fie incluse în mecanismul de colectare a taxei, ceea ce ar afecta competitivitatea companiilor poloneze.

„Nu vor plăti giganții globali, așa cum susține ministerul, ci firmele poloneze – distribuitorii, operatorii și comercianții. În final, nota de plată va ajunge la consumator” a declarat Michał Kanownik, președintele Asociației Polonia Digitală, care reprezintă, printre alții, companii precum Samsung, LG și Apple.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE