„Nu ştiu dacă acum sunt pregătită să mă reîndrăgostesc neapărat, dar să ştii că îmi doresc să vină prinţul meu pe cal alb. Eu întotdeauna am fost aşa…. Dacă mi-ai cunoaşte familia ai vedea că avem o naivitate care ne curge prin sânge. Şi niciodată nu am luat lucrurile foarte în tragic. Poate a fost un avantaj… şi când am pierdut sarcina, acum ceva timp, când eram cu Alexandru eram la fel. Totdeauna trebuie să vină ceva bun, o fericire după o perioadă proastă. Şi probabil o să vină şi prinţul pe cal alb şi vom trăi fericiţi până la adânci bătrâneţi”, a spus Ioana Ginghină, pentru Click!

Deși Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au deci să se despartă după 12 ani de mariaj, iată că actrița nu se lasă copleșită de problemele personale. Zilele trecute, împreună cu Ruxandra, ea a ales rochia pe care fiica ei a etalat-o la banchetul de la finalul clasei a patra. Petrecerea a avut loc weekendul trecut, fix de Ziua Copilului, motiv pentru actriță de a-i face Ruxandrei și alte cadouri surpriză.



