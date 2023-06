Voleibalista recunoaște că nu îi e ușor cu cele două meserii ale sale. E foarte solicitată cu antrenamentele de la echipa națională de volei, dar și cu pregătirile pentru shooting-urile de modă pe care le are.

Visează la calificarea de la Jocurile Olimpice, dar și la prezentări de modă

Ioana Hododi își dorește că facă performanță în volei, dar și pe tocuri. „E greu să fii și fotomodel și voleibalistă. Mă duc la antrenamente în fiecare zi și dacă am cum să mă duc și la modeling, mă duc. Acolo se fac repetiții de mers pe tocuri, de shooting-uri.

Am emoții mult mai mari pe podium. Se uită multă lume și se observă fiecare greșeală. Anul trecut în vară am învățat să merg pe tocuri. E destul de greu, chiar dacă pare ușor, nu e. Trebuie să mergi corect, mai elegant, e destul de greuț. Mă machiez de doi ani. Acum în 20 de minute sunt gata, un sfert de oră. Visul meu în modelling este să apar la cât mai multe prezentări, la cât mai multe shooting-uri”, a spus voleibalista pentru Fanatik.

Tânăra a făcut recent furori și în videoclipul piesei „Aia e”, lansată recent de Smiley. „A fost o experiență foarte frumoasă. Ne-am simțit foarte bine toți și Smiley a fost super-ok, a fost super. A durat 12 ore filmarea. Am avut emoții, dar după ce am filmat de câteva ori nu am mai avut probleme”, a mai spus ea.

Ce spune antrenorul Ioanei Hododi despre cariera ei de modelling

Răzvan Ifrim e cel care antrenează echipa națională de volei a României. El nu e deranjat că sportiva are o carieră în modelling, e mândru de Ioana. „Știam că a mai participat la ședințe foto, a mai avut astfel de experiențe.

În general voleibalistele sunt frumoase, sunt atrăgătoare și e bine să vadă lumea și altă față decât cea a sportivului care trage la lotul național. Deocamdată e foarte bine. Să sperăm că va ajunge foarte sus”.

