Ioana Maria Moldovan, în vârstă de 43 de ani, prezentatoarea Știrilor de la Prima TV, trece printr-o transformare vizibilă și se mândrește cu silueta ei. În aproape trei luni, vedeta a reușit să slăbească 17 kilograme, datorită unui program personalizat de diete și proceduri.

După ce a încercat fără succes diverse diete, Ioana Maria Moldovan a găsit în Carmen Barcan partenerul ideal pentru a-și atinge obiectivele. Rezultatul obținut i-a redat încrederea în sine, iar acum se privește în oglindă cu plăcere și echilibru.

„Pentru mine, Carmen Barcan e un om rar, dar cu mult har, care m-a ajutat nu doar să pot să mă privesc în oglindă cu plăcere, ci m-a ajutat să-mi găsesc oarecum și echilibrul, și aici nu vorbesc doar de un echilibru al kilogramelor, ci și de echilibrul sufletului.

A reușit să mă facă să mă pun pe mine pe primul loc și să am și mai multă grijă de mine, cu foarte mult calm, cu foarte multă răbdare, cu foarte multă muncă în echipă, pentru că am reușit în aproape 3 luni să dau jos 17 kilograme, dar aceste 17 kilograme au fost date jos frumos, fără a rămâne vreun surplus de piele, de grăsime, pentru că tot tratamentul prin care te trece Carmen e unul bine gândit, pe lângă mâncare și pe lângă alimentația corectă”, a împărtășit Ioana Maria Moldovan pentru Click!.

Ioana Maria Moldovan își mai dorește să slăbească 5 kilograme

Vedeta și-a propus să continue procesul și să ajungă la un total de 22 de kilograme pierdute, însă deja se bucură de forma fizică de invidiat și de sentimentul de bine în pielea ei.

„Mă simt bine în pielea mea. Nu regret nicio secundă că am intrat în acest program. N-a fost ușor la început, dar nu pot să spun că a fost ceva greu. A fost vorba de voință. Am avut și 5 mese pe zi, am avut și 3 mese pe zi”, a mai povestit prezentatoarea TV.

