Rebelii houthi, susținuți de regimul islamic de la Teheran, au revendicat miercuri efectuarea unor atacuri cu drone și rachete asupra a „două petroliere saudite” în Marea Roșie, după ce au anunțat o blocadă navală a Arabiei Saudite.

„Dacă reîncep, SUA vor considera Iranul responsabil (…) și o pedeapsă militară majoră va fi aplicată Iranului și, bineînțeles, (rebelilor – n.r.) Houthi”, a transmis liderul republican de la Casa Albă într-un mesaj publicat pe Truth Social.

Blocada navală anunțată de Houthi extinde teatrul războiului din Orientul Mijlociu, la 15 zile după reluarea ostilităților între SUA și Iran și anularea armistițiului încheiat în aprilie.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat la rândul lui că rebelii houthi „s-au lăsat implicați atacând Arabia Saudită și navele sale”.

Rebelii din Yemen, mișcarea șiită libaneză Hezbollah și mișcarea islamistă palestiniană Hamas fac parte dintr-o grupare de forțe proxy folosite de Iran împotriva Israelului, Statelor Unite și Occidentului.

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