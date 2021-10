Recent, Ioana Simion posta un mesaj pe una dintre rețelele de socializare, unde anunța că răbdarea ei a ajuns la sfârșit și că se încheie un capitol din viața ei, fără să anunțe în mod clar că divorțează de Ilie Năstase. Pe 21 octombrie, în urmă cu 5 zile, soția fostului mare jucător de tenis a mers la Judecătoria din Constanța, unde a depus actele de divorț.

Este a doua oară în același an când Ioana Simion depune actele de divorț. În luna martie a acestui an, soția lui Ilie Năstase a mai depus o dată actele de divorț, însă a renunțat la proces și s-au împăcat. Actualul dosarul a intrat deja pe rolul secției civile „minori și familie”, însă primul termen nu a fost stabilit deocamdată.

Nu era un secret că cei doi aveau probleme în căsnicie. Ioana Simion a declarat în repetate rânduri că nu are căsnicia pe care și-o dorește, însă de dragul lui Ilie Năstase a acceptat multe. În urmă cu câteva luni, ea a declarat că fostul mare jucător de tenis a fost extrem de violent cu ea, moment în care a sunat la 112, unde a cerut ajutor.

După ce Ioana Simion a postat mesajul în care spunea că nu mai rezistă în această situație, mai multe femei au încurajat-o să divorțeze, moment în care Ilie Năstase și-a ieșit din fire și le-a înjurat pe Facebook.

Mesajul postat de Ioana Simion

Ioana Simion și Ilie Năstase au din nou probleme în căsnicie. Anunțul făcut de soția fostului mare jucător de tenis a luat pe toată lumea prin surprindere. Ioana Simion declară că răbdare sa a ajuns la final.

„Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit! Mă consider o femeie puternică și mândră de faptele mele. Răbdarea mea, iertarea mea, voința și bunele intenții. Pot spune că această experiență m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine. RĂBDAREA MEA A LUAT SFÂRȘIT! În toată această perioadă am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați, iar pentru asta le mulțumesc! Poate unii dintre dumneavoastră m-ați judecat greșit, alții mi-ați acordat înțelegere și mi-ați apreciat răbdarea care nu a fost deloc ușoară. Am continuat să lupt, crezând și sperând că se va schimba ceva în bine. Vă rog să mă înțelegeți că în această perioadă voi avea nevoie de liniște și puțină intimitate. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere! Cu deosebit respect, IOANA!”, este anunțul făcut de Ioana Simion pe Facebook.

