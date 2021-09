Recent, Ilie Năstase declara că își mai dorește o fetiță cu Ioana Simion, însă nu a menționat faptul că nu totul este roz în căsnicia lui. Fostul tenismen era foarte încântat de ideea de a avea și cel de-al șaselea copil, însă Ioana Simion nu pare pregătită pentru acest pas. Ea mai are un băiat dintr-o altă căsătorie.

„Mi-am dorit dintotdeauna o fetiță și el, da, își dorește. Eu am mai uitat în ultima perioadă. Acum el este cel care-și dorește foarte mult. Un copil este bine venit oricând, doar că el este cel care și-a dorit. Încă nu am fost pregătită și nu am stat cu gândul acolo. Deocamdată, am altele de făcut”, a declarat soția lui Ilie Năstase pentru CANCAN.

Mai mult, Ioana Simion a recunoscut că nu este totul așa cum își dorește în căsnicia cu Ilie Năstase. Soția fostului jucător de tenis a declarat că acceptă anumite lucruri doar pentru că soțul ei este Ilie Năstase. Cei doi au mai avut probleme în trecut, când ea l-a acuzat de violență pe soțul său.

„Nu este cum mi-aș dori eu să fie, dar accept pentru că este Ilie Năstase. Accept anumite lucruri pe care nu le-aș fi acceptat pentru nimic în lume. Eu sunt o femeie împlinită, fericită în ceea ce privește familia mea, de căsnicie mai puțin. Legat de căsnicie, mai puțin, pentru că nu decurge totul așa cum mi-aș fi dorit”, a mai spus Ioana Simion.

Ce spunea Ilie Năstase despre al șaselea copil

Ioana Simion și Ilie Năstase sunt căsătoriți de aproximativ doi ani, iar acum fostul tenismen se gândește să devină tată pentru a șasea oară.

„Eu îmi doresc multe și nu știu dacă se poate realiza, dar suntem dornici să facem un copil. Deocamdată nu s-a întâmplat, încercăm. Vor zice ăștia că sunt Superman! Vedem ce putem face și dacă există posibilitatea. Dacă e fată, nu știu dacă o fac următoarea Simona Halep, depinde de ea! Eu vreau să o fac”, a declarat Ilie Năstase, potrivit Wowbiz.



