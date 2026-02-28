Încă de când a fost lansat, pe 25 decembrie 2020, „Bridgerton” a devenit un hit mondial. Drama de epocă, creată de Chris Van Dusen și produsă de compania Shondaland, fondată de Shonda Rhimes (recunoscută pentru „Grey’s Anatomy”), este inspirată de romanele Juliei Quinn și urmărește viața unei familii din perioada Regenței, în Londra anilor 1800. În primele 28 de zile de la lansare a fost vizionat de peste 82 de milioane de abonați la nivel global, iar asta l-a transformat, la momentul respectiv, în cel mai urmărit serial din istorie Netflix. Odată cu trecerea anilor și apariția noilor sezoane, popularitatea seriei a continuat să crească; spre exemplu, sezonul cu numărul trei, apărut pe 16 mai 2024, a fost urmărit de 41,5 milioane de oameni în primele patru zile de la lansare, după cum informează Variety.

Daphen si ducele de Hasting sunt sunt personajele principale ale primului sezon Brigerton.
Phoebe Dynevor și Regé-Jean Page sunt personajele principale ale primului sezon Bridgerton. Foto: Netflix

Iubire, feminism și escapism în stil Bridgerton

Așa cum povesteam, „Bridgerton” are acțiunea plasată în înalta societate londoneză și urmărește viețile, alianțele și scandalurile familiei Bridgerton, într-un decor marcat de reguli stricte, competiție matrimonială și convenții sociale rigide. Producția s-a remarcat prin distribuția diversă, estetica vizuală distinctă și reinterpretarea contemporană a genului dramă de epocă și a generat chiar un spin-off dedicat reginei din serie, „Queen Charlotte”.

Practic, în fiecare sezon, urmărim cu interes un membru al familiei Bridgerton în timp ce-și caută sau își găsește dragostea, întotdeauna complicată, dar nu lipsită de pasiune. La o primă vedere, show-ul pare o romanță desuetă, unde singurul scop al femeilor este să-și găsească un soț cât mai repede. Din fericire, Chris Van Dusen a reinterpretat povestea într-una feministă, în esență, de fapt. Chiar dacă backgroundul este tradițional, plin de cutume și discuții sau comportamente considerate tabu, regina Angliei este de culoare, iar personajele centrale sfidează normele, împing limitele, sunt complexe și își urmează întotdeauna instinctul și inima, indiferent de ce spune lumea din jur. 

E la fel de bine un escapism, la fel cum e o dramă în care simțirile celor care-o joacă sunt ușor de identificat, dorit sau imaginat de toată lumea. Pe de altă parte, pe lângă iubirea romantică, show-ul vorbește despre prietenie, dar și despre iubirea de sine, prin femei care vor să-și depășească condiția și care au curajul de a spune ce gândesc.

Benedict și balul care îi schimbă destinul

La final de ianuarie 2025, Netflix a lansat sezonul patru din serie, în două părți – primele patru episoade au fost disponibile din 29 ianuarie, iar următoarele patru au apărut pe 26 februarie. De data asta, povestea îl are ca personaj central pe boemul Benedict Bridgerton, cel de-al doilea fiu al familiei, un spirit liber, care refuză obiceiurile societății, adoră statutul de burlac și n-are niciun gând de căsătorie la activ, în ciuda insistențelor mamei sale, Lady Violet. Totul se schimbă în cadrul unui bal mascat, organizat de matriarha familiei. Aici, el întâlnește o domniță cu mască, îmbrăcată într-o rochie argintie, care-i fură inima într-o clipă, chiar dacă nu-i vede fața. De aici începe acțiunea cu iz de „Cenușăreasa” – tânăra pleacă la miezul nopții de la bal, fără să-și spună numele, iar Benedict devine obsedat de dorința de a o găsi. Cu ajutorul surorii sale, progresista Eloise (Claudia Jessie), domnul Bridgerton începe să iasă în societate, cu speranța de a-i descoperi identitatea alesei. 

Benedict Bridgerton și Sophie Baek sunt cei care ne țin cu sufletul la gură în ultima serie Bridgerton.
Luke Thompson și Yerin Ha sunt actorii principali ai ultimei serii Bridgerton. Foto: Netflix.

„În realitate însă, cea care l-a captivat nu face parte din înalta societate, ea este o servitoare descurcăreață pe nume Sophie Baek (Yerin Ha). Când soarta îi aduce din nou împreună, Benedict este sfâșiat între realitatea afecțiunii sale pentru această servitoare fascinantă și năluca domniței în argintiu, fără să știe că sunt una și aceeași persoană. Oare inabilitatea lui Benedict de a vedea că aceste femei sunt una și aceeași persoană va distruge scânteia de netăgăduit dintre el și Sophie? Poate iubirea să învingă, chiar și atunci când societatea respinge relațiile romantice între doi oameni din clase sociale diferite?”, apare notat în sinopsisul oficial.

Bal mascat la București: Bridgerton cucerește Capitala

Noile episoade sunt inspirate din al treilea volum al seriei Bridgerton scrise de Julia Quinn, „An Offer from a Gentleman”. „Benedict trăiește într-o lume a fanteziei. Sophie trăiește într-o realitate dură. Ai două personaje aflate la poli opuși. […] Adevărata iubire se află la mijloc, niciuna dintre extreme nu creează, de una singură, condițiile pentru ca romantismul să înflorească. Trebuie să îmbrățișezi câte puțin din ambele”, a spus producătorul executiv Jess Brownell pentru Tudum. 

Odată cu lansarea noului sezon, Bucureștiul a intrat în lumina reflectoarelor, deoarece, pentru prima oară, patru actori ai seriei au venit în Capitală – Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) și Ruth Gemmell (Violet Bridgerton). Un astfel de eveniment nu putea trece fără să fie celebrat, drept dovadă, pe 19 februarie, la Palatul Parlamentului, Netflix a organizat Balul Mascat Bridgerton. 

Nume sonore din showbizul autohton au fost prezente la eveniment (Sore, Speak, Ștefania, Feli Donose, Mira, Cornel Ilie, Elena Gheorghe, Nicole Cherry, Lidia Buble, cât și David Popovici și Leonard Doroftei), alături de fani ai show-ului, care au avut ocazia să participe, în urma unui concurs organizat de serviciul de streaming în online. Pe lângă faptul că invitații s-au îmbrăcat în spiritul „Bridgerton”, spațiul a fost transformat într-o extensie a show-ului, de unde nu au lipsit muzica, dansurile, decorurile luxuriante sau jocurile de societate. Ideea de basm a fost completată și de un moment inedit – un fan și-a cerut iubita de soție, în fața celor prezenți, inclusiv a celor patru actori invitați. 

Cei patru actori au venit la București pentru a promova noua serie. Foto: Netflix.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

„Bridgerton nu este deloc cinic”

Într-un interviu video, am stat de vorbă cu Luke Thompson, Yerin Ha, Ruth Gemmell și Hannah Dodd despre noul sezon, cât și despre motivele pentru care „Bridgerton” a devenit un fenomen global. I-am rugat pe actori să-mi spună ce sfat ar da personajului lor. Thompson l-ar încuraja pe Benedict să renunțe la control, Gemmell i-ar spune lui Lady Violet „să se calmeze”, în timp ce Dodd ar încuraja-o pe Francesca să trăiască autentic. „E în regulă să te abandonezi în fața cuiva și să mai lași garda jos”, a completat Ha cu sfatul ei pentru Sophie. 

Cum seria este una de dragoste, iar în ziua de azi, iubirea e foarte complicată, actorii au povestit și despre ce am putea să învățăm despre acest sentiment, odată cu „Bridgerton”. „Iubirea are nevoie de timp. În ziua de azi poate fi foarte mult despre ecrane și telefoane și despre faptul că mereu treci la ceva mai bun, așa cum se întâmplă cu multe lucruri. Și cred că e un exemplu bun de a sta cu ceva o vreme, de a avea răbdare și de a munci pentru asta”, a spus Luke Thompson, nu fără a preciza că, deși există mult cinism în rândul oamenilor de azi, serialul nu este deloc unul cinic. Yerin Ha i-a completat ideea cu o inițiativă îndrăzneață: „Este OK să-ți asumi un risc și să fii curajos în dragoste. Trimite mesajul ăla.”

Cât despre motivele pentru care seria este atât de iubită de public, Gemmell concluzionează: „Cred că ne permite să intrăm într-o lume de fantezie și cred că ne îndepărtează de multe realități care sunt destul de sumbre în momentul de față. Cred că le oferă oamenilor șansa de a se simți vizibili, chiar și atunci când nu au fost întotdeauna văzuți. Și, în plus, e al naibii de distractiv.”

