Europa, pe cale să își păstreze până în 2030 statutul de cel mai mare consumator de tutun din lume

Datele, bazate pe o analiză realizată de Organizația Mondială a Sănătății, arată că Europa este pe cale să își mențină statutul de cel mai mare consumator de tutun din lume până în 2030 și evidențiază tendințe „deosebit de îngrijorătoare” privind consumul de tutun în rândul femeilor și tinerilor, relatează The Guardian.

Patru din zece femei adulte fumătoare din întreaga lume, aproximativ 62 de milioane, trăiesc în Europa, iar 4 milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani de pe continent folosesc produse din tutun.

În ceea ce privește vape-urile și țigările electronice, Europa înregistrează cea mai mare prevalență a utilizatorilor adolescenți constanți, respectiv 14,3% dintre copiii cu vârste între 13 și 15 ani. În rândul adulților, Europa are a doua cea mai mare prevalență a utilizării țigărilor electronice, după Asia. Consumul de tutun provoacă aproximativ 1,1 milioane de decese anual în Europa.

„Nu este o întâmplare, ci rezultatul unei strategii deliberate a industriei”

Dr. Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, a declarat că, fără „acțiuni accelerate”, Europa va rămâne regiunea cu cele mai slabe performanțe până în 2030 și că ratele ridicate de utilizare a țigărilor electronice în rândul copiilor sunt rezultatul faptului că industria țintește tinerii.

„Avem responsabilitatea de a schimba direcția acum: să protejăm tinerii de dependența de nicotină, să prevenim interferența industriei în politicile de sănătate și să aplicăm reglementările care pot preveni o viață întreagă de daune evitabile”, a spus Kluge.

„Fetele din Europa cu vârste între 13 și 15 ani au în prezent cele mai ridicate rate de consum de tutun din categoria lor de vârstă la nivel mondial. Nu este o întâmplare, ci rezultatul unei strategii deliberate a industriei, care vizează tinerii prin produse aromate și marketing sofisticat pe rețelele sociale.

Țări precum Belgia, Danemarca și Țările de Jos demonstrează că este posibilă contracararea fenomenului prin reglementarea produselor noi, interzicerea aromelor și restricționarea publicității. Fiecare stat din această regiune ar trebui să procedeze la fel pentru a proteja generațiile viitoare”, a spus acesta.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat un avertisment alarmant privind utilizarea țigărilor electronice în rândul tinerilor. Conform unui raport recent, citat de Reuters, cel puțin 15 milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani folosesc aceste dispozitive la nivel global.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE