Ieri, de Sf. Ion, actorul a fost surprins de numărul mare de felicitări primite din partea celor care îl iubesc. Ion Dichiseanu a povestit, în cadrul emisiunii Răi, da buni, care este lucrul care îi produce cea mai mare bucurie.

„Când sunt cu prietenii aici la masă. Asta e mare bucurie. Că mă onorează cu prezenţa lor, cu flori. Nu contează că e parfum, cravată, că e sticlă de alte băuturi, nu. M-au sunat din Buneos Aires, m-au sunat din New Jersey””, a declarat actorul potrivit Viva!

O bucurie la fel de mare ca prezența prietenilor și a familiei i-o transmit actorului și suflețelele necuvântătoare pe care le-a adoptat, Ion Dichiseanu fiind un mare iubitor de animale.

„Nu pot locui singur, fără să am pe cineva de care să am grijă și să mă bucure. Și când spun asta nu mă refer doar la oameni, ci și la animale. Am un bichon, un papagal foarte gălăgios, mulți pești. Fiecare tresare când mă vede, când îl hrănesc.

Câinele meu, când deschid ușa, se gudură, doar că nu-mi vorbește, mă face atât de fericit! Toate aceste suflete au nevoie de dragoste, căci viața fără dragoste chiar nu are sens.

Animalele simt dragostea omului, asta e o concluzie simplă. Uneori, când sunt supărat, parcă suferă pentru mine”, a mărturisit artistul pentru Libertatea.

