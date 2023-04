Fostul sportiv Ionuț Iftimoaie a avut ieri, 25 aprilie, o primă apariție la TV după ce a fost eliminat de la „Survivor România” 2023. Înainte de Paște, el a ajuns în România, unde pe aeroport a avut parte de o primire călduroasă din partea familiei, a soției și a copiilor.

Ionuț Iftimoaie: „Eu mă vedeam în finală. Acum, nu știu dacă neapărat câștigător”

A petrecut clipe minunate alături de cei dragi, dar acum a recunoscut că i-ar fi plăcut să ajungă până în marea finală a emisiunii, chiar dacă i-a fost greu să reziste mai bine de trei luni în concurs. „Sincer, și eu mă vedeam în finală. Acum, nu știu dacă neapărat câștigător, pentru că aici sunt multe de discutat.

În momentul în care am intrat la Survivor, mi-am pus așa: fiecare etapă în parte să încerc să nu plec printre primii, să intru pe traseu, să nu mă fac de râs, să văd care e diferența dintre ce se vedea la TV și realitate.

Eram și curios să știu cât din trecutul meu sportiv mă va ajuta pe traseu și am constat că din punct de vedere sportiv, fizic, nu prea m-a ajutat pentru că traseul era diferit, adversarii mei erau diferiți, nu puteam cunoștințele mele acolo. Deși erau niște oameni care chiar insistau să le folosesc. Probele nu au fost de așa natură, dar pe insulă au fost”, a zis Ionuț Iftimoaie, care a slăbit în jur de 10 kilograme pe parcursul concursului.

Întrebat de ce a plecat de la Survivor România 2023, de ce a abandonat jocul, Ionuț Iftimoaie a explicat că lui i s-a dat posibilitatea de a alege. Fostul concurent nici nu a fost propus spre eliminare, nici nu s-a accidentat, situația lui a fost una specială.

„Știu că o să vă gândiți la acel conflict cu Kamara, dar până acolo a fost un alt conflict, cu Alin Chirilă”

„Eu nu o văd ca pe un abandon, sună într-un mod de care altfel eu nu sunt obișnuit. Pot să spun că mentalitatea de sportiv m-a ajutat că rezist atât de mul, spiritul și respectul față de artele marțiale m-au ajutat cumva să trec peste foarte multe chestii psihice, peste acele provocări care au fost duse la extrem.

De altfel, nu am crezut vreodată că aș putea să trec peste atâtea lucruri. Și dacă nu ajungi în situația respectivă nu îți poți da seama cât poți să duci. Știu că o să vă gândiți la acel conflict cu Kamara, dar până acolo a fost un alt conflict, unul foarte dur, atunci am simțit că pot să pierd controlul, a fost o ceartă cu Alin Chirilă, când el a aplicat un procedeu din cușcă într-un joc care trebuia să fie distractiv. Eu m-am gândit că eu sunt sportiv, el la fel și o să respectăm regulile. Ne-am înțeles din punctul ăsta de vedere, a trecut ceva timp și-a cerut și el scuze, am înțeles și eu”, a zis el.

„Când am intrat în proiect am intrat cu susținerea celor de acasă”

În realitate, nu certurile și scandalurile cu colegii l-au făcut pe Ionuț Iftimoaie să părăsească concursul, ci situația lui familială. „În momentul când am intrat în proiect am intrat cu susținerea celor de acasă, pentru că sacrificiile nu se fac dintr-o singură parte, că ai familie, în momentul în care nu ai familie și ești singur cuc atunci e mai simplu,. Dar trebuie să te gândești și la ce lași acasă, nu doar din punct de vedere al familiei, ci și al afacerilor, sunt foarte lucruri pentru că viața ta continuă și după Survivor.

Dacă ai investit foarte mult timp din viața ta în familie, spre exemplu cum am investit eu 17 ani dacă stau să mă gândesc la căsătoria cu Maria, practic sunt niște aspecte de care trebuie să ții cont. Și acolo nu ai cum să nu te cerți, ești departe de casă, de cei dragi”, a mai declarat el.

Și a continuat, povestind despre situația dificilă a mamei sale. „A fost o chestie combinată, atât în ceea ce privește partea de familie pentru că, vă dau un exemplu. De la atât de multă ceartă mama înainte de a începe emisiunea lua calmante pentru că tensiunea era foarte mare. Și mai era o problemă. Eu mă raportam la cei de acasă, ziceam că acolo eu o duc, asta este.

Eu m-am ambiționat să rămân acolo, să lupt. Trebuie să pui în balanță, ce câștigi dacă stai și pierzi dacă rămâi. În momentul în care balanța a înclinat…și mai e un lucru.

E atât de important în viață să ai de ales. E important să zici să până aici am avut de câștigat din acest proiect, de aici am de pierdut. Eu am și spus, din punct de vedere sportiv, odată cu plecarea mea, lucrurile chiar cred că s-au liniștit. Au rămas în competiție cei care au avut un parcurs sportiv mult mai bun.”, a explicat Ionuț Iftimoaie, care îl vede pe Dan Ursa marele câștigător de la Survivor România 2023.

Soția lui Ionuț Iftimoaie, apariție „La Măruță”

La Pro TV, Ionuț Iftimoaie nu a mers singur, el a fost însoțit de soția Maria, care a stat în culise. Foarte puțin a apărut pe TV, când Cătălin Măruță a întrebat-o cum a fost cât timp soțul ei a lipsit de acasă.

„Foarte greu”, a spus Maria Iftimoaie, care e căsătorită cu fostul sportiv de 17 ani de zile.

