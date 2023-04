În cursul zilei de vineri, 14 aprilie, fostul concurent a ajuns în țară. Paparazzii CANCAN.RO l-au surprins pe acesta în aeroport. Momentan nu se știe dacă Ionuț Iftimoaie a fost eliminat de la Survivor România 2023 sau dacă el a dorit să plece acasă. Luptătorul nu avea probleme medicale și nici nu era nominalizat pentru eliminare.

Întrebat cum se simte după ce a plecat de la Survivor România 2023, Ionuț Iftimoaie a spus: „Sunt bine la modul că am ajuns acasă și acesta este lucrul cel mai important și încerc să mă conectez la viața reală la care sunt abonat mereu”, a zis el, după care a precizat cum a ales să părăsească competiția, însă fără să dea prea multe detalii.

„Când am ales să vin acasă, am ales să vin sălbatic. Când s-a întâmplat să plec, am plecat direct”, a declarat Ionuț Iftimoaie pentru Click.

„M-au bușit lacrimile și eram de extrem de bucuros”

La aeroport, acum două zile, Ionuț Iftimoaie a fost așteptat de către familia sa. Când l-au văzut pe tatăl lor, cei trei copii i-au sărit în brațe și s-au bucurat enorm să-l vadă după 3 luni. Soția a fost vizibil emoționată când l-a revăzut și l-a sărutat de față cu toată lumea.

Întreaga scenă l-a copleșit pe Iftimoaie. „A fost o surpriză mare la nivel de așteptare, mă așteptăm să fie și soția, au venit și copiii. M-au bușit lacrimile și eram de extrem de bucuros. 102 zile înseamnă enorm de mult fără ei. Timpul nu are preț. Timpul nu ți-l mai dă nimeni înapoi”, a mai precizat el.

Și a continuat: „Nu regret nimic. La nivel emoțional, faptul că uneori la o doză de nesimțire ajungi să treci peste anumite situații, dar când ești sufletist și îți pasă… Când încerci sa ii împaci pe unii îi superi pe ceilalți. La un momentan credeam că fac lucruri greșite. Orice făceam, supăram pe cineva”.

„Acolo uităm cine suntem. S-au folosit cuvinte dure. Trădare! Pe cine? Pe cel pe care îl nominalizai să plece acasă?”, a mai declarat pentru Click Ionuț Iftimoaie.

Ionuț Iftimoaie: „Atâta umilință ca aici n-am îndurat niciodată”

După ce triburile Faimoșilor și ale Războinicilor s-au destrămat, sportivul nu-și mai găsea locul în nicio tabără și nici nu se mai simțea apropiat de vreunul dintre colegii săi. În această situație, Ionuț Iftimoaie i-a făcut o serie de confesiuni lui Robert Moscalu, care a făcut parte din echipa Războinicilor.

Fostul luptător este dezamăgit de tot ce trăiește în competiția din Republica Dominicană, de strategii, de concurenți. Iată conversația pe care a avut-o acesta cu Robert în ediția difuzată aseară, la PRO TV.

Ionuț Iftimoaie: Multe le iau ca pe un test. Deci eu atâta umilință ca aici n-am îndurat niciodată.

Robert Moscalu: S-a văzut că încă ești în concurs, a plecat Remus, nu ai plecat și tu și luptă…

Ionuț Iftimoaie: Bine, n-a fost comparația între Remus. Uite, și asta e o chestie. Nu era între mine și toți, oricum ar fi fost, indiferent…

Robert Moscalu: Toată lumea s-a bucurat, haide să îți zic eu.

