După divorțul părinților, adolescenta a rămas să locuiască o perioadă cu tatăl ei, apoi a dorit să se mute în Statele Unite ale Americii alături de mama ei. Irina Columbeanu a dispărut o perioadă de pe rețelele de socializare, ea fiind foarte activă pe Instagram și YouTube când era în România. Acum, adolescenta se ocupă foarte mult de școală în Malibu, acolo unde locuiește alături de Monica Gabor și Mr. Pink, iubitul mamei sale.

Aparițiile Irinucăi sunt destul de rare, astfel că de fiecare dată când postează pe social media, urmăritorii ei sunt nerăbdători să vadă fotografiile.

În urmă cu doar câteva ore, Irina Columbeanu a postat pe contul de Instagram mai multe fotografii cu ea îmbrăcată într-o rochie de seară, lungă, cu spatele gol. Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu și-a asortat geanta cu sandalele. Tânăra a preferat să nu își coafeze părul în vreun fel special, ci l-a lăsat natural, cu bucle lejere. Adolescenta poartă un machiaj foarte natural, mai exact un ruj într-o nuanță de roz și un rimel discret.

„Ce semeni cu tatăl tău”, „Ești foarte frumoasă. Sunt sigură că părinții tăi sunt extraordinari de mândri de tine”, „Drăguță foc, așa cu chipul tatălui și frumusețea mamei” au fost o parte dintre comentariile lăsate de fanii Irinei Columbeanu.

Irinel Columbeanu vrea să plece în America să își vadă fiica

Omul de afaceri își dorește să plece în Statele Unite ale Americii de sărbători pentru a fi alături de fiica lui. Irinel Columbeanu anunțase inițial că va sta acasă la Monica Gabor, însă momentan nu și-a anunțat fosta soție de vizită. Singura care știe de venirea în America a lui Irinel este Irina, fiica lui.

„Da, am această intenție, de a merge la Irinuca în America. E doar un gând deocamdată, o promisiune pe care i-am făcut-o Irinei, după ce am întrebat-o ea când ar prefera să vin, când va fi să vin. Și mi-a spus că în decembrie, adică cu ocazia sărbătorilor. Ne gândim să petrecem Crăciunul împreună, ca în decembrie 2017. Deci nu o să merg acum, ci în luna decembrie. Cu Monica și Mr. Pink nu am stabilit nimic. Momentan, am vorbit doar cu Irina. O să vorbesc și cu Monica, normal că trebuie să vorbesc cu ea”, a declarat Irinel Columbeanu pentru WOWbiz.ro.

