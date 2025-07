Stabilită în Statele Unite ale Americii de mai mulți ani de zile, Irina Columbeanu a venit recent în România pentru a-și vedea tatăl, pe Irinel Columbeanu, care locuiește la azil. După mai multe zile petrecute împreună, tânăra a plecat în Franța, pentru câteva zile de vacanță.

Irina Columbeanu, distracție în Saint-Tropez

A ajuns în sudul Franței, unde se bucură ziua de ieșiri la plajă, iar seara de ieșiri la restaurante. Pe TikTok, Irina Columbeanu a apărut în costum de baie și a filmat distracția în Antibes, un oraș foarte cunoscut. „O zi în sudul Franței”, a transmis fiica Monicăi Gabor.

Distracția a continuat pentru Irina Columbeanu, care s-a bucurat că mătușa ei, Ramona Gabor, i s-a alăturat în vacanța în Saint-Tropez. Sora Monicăi Gabor a venit din Dubai, unde locuiește, în sudul Franței și petrece timp cu nepoata ei.

Îmbrăcate în rochii negre foarte elegante, ele au ieșit la distracție în localuri exclusiviste. „Saint-Tropez cu cea mai bună!”, a transmis Irina. Într-o altă apariție pe Instagram, ele apar cu zâmbetele pe buze într-un alt restaurant din Ramatuelle.

Cum își ajută tatăl

Adolescenta, care locuiește în prezent în Malibu alături de mama ei, Monica Gabor, și de partenerul acesteia, Mr. Pink, a mărturisit că vrea să se implice în campanii de promovare pe rețelele sociale, acolo unde are un număr considerabil de urmăritori.

Potrivit declarațiilor sale, Irina vrea ca o parte din banii obținuți să-i fie oferiți tatălui ei, Irinel Columbeanu, ca formă de sprijin în perioada dificilă pe care acesta o traversează. Gestul adolescentei a fost apreciat de public, mai ales că vine într-un moment în care fostul milionar din Izvorani se confruntă cu grave probleme financiare și de sănătate.

„O să petrec cât mai mult timp cu tatăl meu și cu familia mea la Bacău. Vreau să încep să am colaborări cu brand-uri din România pe social media. În ultimele zile am primit foarte multe propuneri de la brand-uri și cred că este o oportunitate foarte bună. Mi-ar plăcea foarte mult să fac asta. (…) Îmi doresc să fac aceste colaborări, pentru că îmi doresc să îmi pot ajuta în continuare financiar tatăl. Acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea de a avea grijă de el”, a spus Irina Columbeanu în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

În scurt timp, Irina se va muta la New York, unde urmează să înceapă studiile la o universitate de prestigiu, însă până atunci își dorește să rămână activă în mediul online și să susțină campanii care să-i reflecte valorile și personalitatea.