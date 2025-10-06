După o perioadă lungă petrecută departe de țară, Irina Columbeanu a revenit în România și a vorbit deschis despre relația cu tatăl ei, Irinel Columbeanu, dar și despre orașele în care se simte cel mai bine.

Irinuca a explicat cu emoție că îl înțelege perfect pe tatăl ei, care este supărat pe cei pe care îi considera prieteni. Aceștia nu au venit să îl viziteze la azil.

„Este normal să fie dezamăgit dacă a avut atât de mulți prieteni mereu, toată viața, și acum, la nevoie, mai sunt foarte puțini. Nu prea e fain. Normal că e dezamăgit, dar mai e timp. Dacă este vreun prieten și știe că tatăl meu ar fi foarte fericit să îi vadă, de ce să nu păstreze legătura?”, a explicat Irina Columbeanu, în podcastul „Fiță cu Adiță”

Fiica lui Irinel Columbeanu a mărturisit că România ocupă un loc special în inima ei. „Mi-a plăcut foarte mult (orașul București n.r). Chiar ieri, când m-am întors, am realizat cât de mult îmi place Bucureștiul. Îmi place să mă plimb foarte mult pe aici, restaurantele sunt foarte minunate, vremea e frumoasă, îmi place cum se îmbracă lumea pe stradă, chiar depun un efort să se îmbrace frumos și apreciez asta. De asemenea, îmi place că e tatăl meu aici.

Din același motiv îmi place și la Bacău, pentru că este familia mea acolo. Și la Cluj, familie am și pe acolo. Deci, îmi place peste tot în România dacă e familie”, a mai spus tânăra, potrivit Click.

