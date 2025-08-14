Irina Columbeanu locuiește de mai mulți ani în America, alături de mama ei și Mr Pink, iar vara aceasta a venit în România special pentru tatăl ei, Irinel, care locuiește într-un azil și se confruntă cu mai multe probleme de sănătate.

Irinuca a reușit să achite o parte din datoriile pe care tatăl ei le avea la azil, iar recent, aceasta l-a scos la restaurant.

„Bună ziua! Sunt aici cu tatăl meu și suntem la(…) și o să încercăm câteva feluri de mâncare”, a spus Irina Columbeanu în videoclipul postat în mediul online, unde apare alături de tatăl ei, Irinel. De asemenea, fostul afacerist a reacționat imediat atunci când un urmăritor a întrebat dacă are probleme de sănătate, având în vedere zvonurile care au apărut în ultima vreme. „Nu, n-a murit nimeni” , a fost reacția Irinei Columbeanu.

Patronul azilului din Ghermănești a dezvăluit recent, ce s-a întâmplat cu Irinel Columbean de când Irina, fiica fostului afacerist, petrece mai mult timp cu el. Din câte se pare, acesta are acum o stare de spirit mult mai bună și este mai vesel.

„Irinel este mult mai vesel, are o stare de spirit bună după vizita fiicei lui, Irinuca, în România. Ea a venit aproape zilnic aici, la azil. Au stat mult de vorbă, au o relație strânsă. De altfel, el a crescut-o singur după plecarea Monicăi Gabor în America.

A investit în educația ei la școli cu taxă, a avut mare grijă de ea, să nu-i lipsească nimic. Iar acum, la greu, Irinuca îi întoarce binele. I-a mai acoperit din restanțele la azil, îi va mai trimite bani și din America, din banii câștigați de ea. (…)”, a spus patronul azilului recent.

