Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu a acordat un interviu pentru „The Malibu Times”, după ce a fost desemnată „Tânăra anului 2025”, datorită abilităților pe care le are și a proiectelor în care a fost implicată cu succes.

Irina Columbeanu a fost acceptată la New York University

Acceptată la New York University, Irina Columbeanu este considerată o elevă cu inițiativă și a primit chiar și o bursă în valoare de 2.000 de dolari. Iar visul ei este să studieze medicina.

„Când m-am mutat în SUA aveam un mic accent, iar participarea la Clubul Băieților și Fetelor din Malibu mi-a oferit o comunitate. La club mi-am găsit vocea și m-am simțit confortabil în pielea mea. Mergeam acolo în fiecare zi după școală și vara. Mi-am făcut prieteni pe viață, care m-au ajutat să mă integrez în cultura americană”, a spus fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu în „The Malibu Times”.

Pe lângă declarațiile pe care le-a făcut chiar ea în presă, și jurnaliștii o laudă pe tânăra născută în România, care în SUA locuiește alături de mama ei și de iubitul acesteia, Mr. Pink. „Irina este recunoscută ca o susținătoare puternică care își folosește vocea pentru a-i împuternici, sprijini și încuraja pe ceilalți, trăsături care o caracterizează”, scriu americanii.

Irina Columbeanu a lansat în scop caritabil și un brand de haine, „1 din 5”, dar a făcut și un stagiu unde a învățat cum interacționează terapeuții cu pacienții și aplică tratamente bazate pe dovezi.

„Am creat această colecție în memoria unei fete care s-a sinucis. Am desenat și realizat personal articolele vestimentare pentru brandul meu non-profit. De asemenea, am ajutat imigranți cu competențe limitate în limba engleză, facilitând accesul la resurse de terapie și asistență medicală, depășind barierele lingvistice pentru a promova sprijinul pentru sănătatea mintală”, a mai dezvăluit Irina Columbeanu în presa din SUA.

Tentată să rămână la studii în SUA

Chiar dacă în trecut tânăra dezvăluia că nu ar dori să urmeze facultatea în SUA, ci în Europa, se pare că pentru moment planurile ei s-au schimbat. Iar domeniile în care afirmă acum că și-ar dori să profeseze sunt dermatologia și chirurgia, dezvăluind că experiența ei ca stagiară de cercetare într-un start-up de interfață creier-computer a ajutat-o ​​să facă o alegere profesională.

„În timpul stagiului meu de neuroștiințe, sub îndrumarea profesorului Dr. Newton Howard de la Oxford, am contribuit la cercetări de ultimă oră privind stimularea transcraniană cu curent continuu pentru tratarea bolii Alzheimer și a tulburărilor de alimentație”, se arată în CV-ul pe care îl are fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu.

