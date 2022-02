A rămas însărcinată la o perioadă scurtă de timp după ce a adus pe lume primul copil. Irina Deaconescu și Cristian Manea se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară, iar bucuria este imensă în familia lor. Într-un video pe YouTube, tânăra vloggeriță a povestit cum l-a anunțat pe fotbalistul de la CFR Cluj că va deveni din nou tată.

„Am făcut testele și erau pozitive. Am fost fericită și surprinsă. Nu știam cum să împărtășesc asta cu Cristi, pentru că el era în cantonament. Nu știam dacă să am răbdare până când vine acasă sau să-l sun pe FaceTime. În perioada aia era și ziua lui. Nu am așteptat până să vină acasă. I-am arătat testele, iar el nu prea putea reacționa pentru că era înconjurat de colegi. A fost și el uimit, dar foarte fericit”, a povestit Irina Deaconescu.

Tânăra, în vârstă de 24 de ani, a mărturisit că în primul trimestru de sarcină i-a fost foarte rău și a ajuns de mai multe ori la spital.

„Mi-a fost foarte rău. Timp de 3-4 luni nu m-am putut bucura de această sarcină. Am ajuns de foarte multe ori la spital. Am avut stări de greață și țineau toată ziua. M-am speriat și am crezut că nu o să mai treacă niciodată. A trecut și perioada în care mi-a fost rău. Eu slăbisem, nu luasem în greutate”, a continuat să povestească Irina.

Iubita lui Cristian Manea este însărcinată în 30 de săptămâni, iar la finalul lunii martie ar fi termenul în care ar putea să nască.

„Ieri am fost la doctor și bebe este super, super bine. Are un kilogram jumătate. Sunt însărcinată în 30 de săptămâni. Nici mie nu-mi vine să cred. Preconizăm noi că vom naște la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie. O să avem un bebe în zodia Berbec”, a spus ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Irina Deaconescu va mai avea o fetiță

Irina Deaconescu și Cristian Manea vor mai avea încă o fetiță. Iubita fotbalistului se simte acum bine și așteaptă cu mare nerăbdare să își cunoască și cel de-al doilea copil.

„O să avem încă o fetiță. Sunt foarte fericită! Știu deja cum e să ai o fetiță, iar acum o să am două. Sunt fericită că Victoria o să aibă o cea mai bună prietenă cu care să fie zi de zi. Fizic sunt bine, psihic am foarte multe emoții. Nu știu cum o să fie, cum o să reacționeze Victoria”, a spus Irina Deaconescu.

Logodnica lui Cristian Manea va naște tot prin cezariană la un spital din Cluj, acolo unde a adus-o pe lume și pe Victoria.

„O să nasc tot aici în Cluj, unde am născut-o și pe Victoria. Tot prin cezariană. Multe persoane m-au întrebat dacă nu este periculos să nasc la un timp relativ scurt. Este destul de periculos. Noi am fost și am urmărit sarcina și a evoluat bine. Noi am discutat cu domnul doctor și totul este bine”, a mărturisit Irina în vlogul său.

Irina Deaconescu și Cristian Manea mai au împreună o fetiță pe nume Victoria, iar micuța a venit pe lume în luna octombrie a anului 2020. Vestea cea mare a luat prin surprindere pe toată lumea, pentru că nimeni nu se aștepta ca logodnica fotbalistului de la CFR Cluj să rămână însărcinată atât de repede.



