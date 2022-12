Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu studiază la un liceu prestigios din Statele Unite ale Americii și își face mândri părinții cu rezultatele sale la învățătură. Recent, adolescenta a participat la un concurs de robotică, alături de alți colegi, unde a avut rezultate foarte bune și au ajuns în presa din Malibu. Elevii din America sunt încurajați să participe la activități extracurriculare, iar Irina s-a înscris la un seminar de robotică, alături de alți copii de vârsta ei. Sarcina lor a fost să construiască 20 de roboți, care ar putea ajuta la recuperarea copiilor cu tulburări cerebrale.

„De fiecare dată când particip la astfel de evenimente, plec plină de încântare, pentru că fac parte dintr-un proiect care schimbă în bine viețile copiilor. De asemenea, capăt cunoștințe pe care altfel nu le-aș fi învățat”, a spus Irina Columbeanu, pentru The Malibu Times.

În viitor, fiica Monicăi Gabor are în plan să studieze medicina. Irinuca Columbeanu își dorește să fie chirurg. „Îmi doresc să devin chirurg cardiotoracic sau neurochirurg”, a mai declarat aceasta pentru presa internațională.

Adolescenta a mai fost lăudată de presa din America în acest an. Ea s-a implicat în mai multe activități caritabile și a primit chiar și un premiu. Irina Columbeanu a primit premiul Dolphin Youth Awardee, acordat de Fundația caritabilă Malibu Dolphin.

Recomandări REALIST DESPRE ÎNFRÂNGEREA SCHENGEN. „Ei încearcă să mascheze problemele interne cu «victorii» externe, dar nu cred că suntem la nivel Schengen”

Mr. Pink îi plătește școala Irinei Columbeanu

„Nu particip din punct de vedere financiar la creșterea Irinucăi, dar nici nu cred că este nevoie. Da, eu când am văzut realizările Irinei, din presa americană, mi-am făcut datoria de onoare să îi mulțumesc lui Mr. Pink.

O să mă mențin într-o notă mai vagă, dar vorbim de ordinul sutelor de mii. Da, sigur vorbim de 200-300 de mii de euro anual”, a spus omul de afaceri, care nu și-a mai întâlnit fiica de aproximativ patru ani.

Ei vorbesc des, se și văd prin apel video, însă el speră să ajungă la un moment dat în America. „Nu am stabilit o dată când să merg la Irina în America. Cu toții trebuie să se gândească la chestia asta. Mi-ar plăcea să cred că se gândesc cu toții, nu doar eu și Irina. De fapt, ea mi-a spus când ar prefera, din punctul ei de vedere. Nu aș vrea să o deranjez nici cu școala. Și mi-a zis că ar prefera perioada de vacanță.

La fel cum au făcut-o și în trecut, Monica și Mr. Pink mă vor ajuta cu banii pentru deplasare. Nu am o comunicare cu Monica așa de des cum am cu Irina, pentru că nu vreau să o deranjez”, a mai spus Irinel Columbeanu pentru fanatik.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări CORESPONDENȚĂ DE LA BRUXELLES. Austria a blocat aderarea României la Schengen. Olanda a votat și ea împotrivă pentru a bloca Bulgaria

Irina Columbeanu își câștigă singură banii

Părinții săi au descoperit talentul la pictură al fiicei lor pe când ea avea 5 ani, iar cu 7 ani în urmă Irinuca a avut și primul său vernisaj, unde a avut expuse zeci de lucrări.

„Cel mai scump tablou al său s-a vândut cu câteva mii de euro. L-a cumpărat o doamnă din afara țării”, a declarat fostul om de afaceri de la Izvorani, potrivit Impact.ro.

Irina Columbeanu a primit 3.000 de euro pentru tablou. Până acum, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor a câștigat din pictură aproximativ 10.000 de euro. Când s-a mutat din România, adolescenta a continuat să picteze, însă nu la fel de mult ca înainte, pentru că timpul nu i-a mai permis.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „De unde sunteți?”, s-a interesat taximetristul din Qatar. Când a auzit România, n-a mai acceptat să plece! Ce a spus

Playtech.ro Harry şi Meghan, gafă colosală în noul documentar! Au fost PRINŞI CU MINCIUNA, fanii sunt furioşi

Viva.ro Răsturnare de situație în divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu! Decizia neașteptată luată de artistă: 'Nu e nimic ieșit din comun'

Observatornews.ro Revoltat că Austria nu ne lasă în Schengen, unul dintre cei mai mari oameni de afaceri din vestul ţării şi-a închis conturile în băncile austrice

Știrileprotv.ro Decizia imediată a unui important om de afaceri din Arad după ce Austria a votat împotriva României

FANATIK.RO FANATIK a aflat cine merge la Survivor România 2023! Nume grele în echipa Faimoșilor

Orangesport.ro ALERTĂ | FCSB, sancţionată dur de UEFA. De ce a fost găsită vinovată echipa lui Gigi Becali

HOROSCOP Horoscop 8 decembrie 2022. Fecioarele sunt în centrul atenției unui grup și faptele lor vor avea un impact mai mare decât de obicei

PUBLICITATE Povestea lui Pavel Traian, din Cluj: a primit tratamentul care l-a scăpat de dureri la 6 ani de la diagnostic