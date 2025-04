Filmările pentru noul sezon Asia Express s-au încheiat recent, iar echipele implicate în aventura intensă au revenit în țară după două luni pline de provocări. Emoțiile au fost la cote maxime pe aeroport, acolo unde concurenții și membrii echipei de producție au fost întâmpinați cu îmbrățișări și lacrimi de bucurie de cei dragi.

Printre cele mai emoționante momente s-a numărat revederea Irinei Fodor cu familia ei. Prezentatoarea TV a fost întâmpinată cu brațele deschise de soțul ei, Răzvan Fodor, și de fiica lor, care i-au dus dorul în tot acest timp. Deși au fost despărțiți timp de două luni, Răzvan și fiica lor și-au ținut promisiunea făcută înainte de plecarea Irinei și au zburat spre Coreea de Sud la scurt timp după terminarea filmărilor, pentru a-i fi alături.

„Motivul pentru care nu m-ați mai văzut pe aici de câteva zile. Au venit până în Coreea și au adus cu ei și cealaltă jumătate de inimă”, a scris Irina Fodor, pe Instagram.

Irina Fodor a gustat mâncarea tradițională din Coreea de Sud

Experiența Asia Express nu a fost ușoară nici pentru Irina, care, pe lângă filmări, a acceptat să se aventureze și în gastronomia locală. Prezentatoarea a povestit că a gustat calamar picant, gheare de pui picante, dulciuri inedite și sucuri pe bază de lapte, într-un demers de a simți pe deplin cultura locurilor vizitate.

„Calamarul e bunicel, e gumos, un pic picant, 6/10! Gheară din pui picantă. Am pus mâna direct pe ea, mi se părea că este în folie, dar nu e. Cum arată! Are gheară aici! Are chiar gheară! E un pic scârbuță, nu vă mint. La gust nu e rea, e picantă. Poate nu se mănâncă gelatina aceasta. Are gust de grăsime, sos barbeque și ceva picant”, spunea Irina Fodor, pe Instagram, atunci când a încercat mâncarea tradițională.

Ce program a avut Irina Fodor la Asia Express 2025

Săptămânile au trecut, iar Irina Fodor și echipele de la Asia Express 2025 au filmat de zor. Despre programul încărcat pe care prezentatoarea l-a avut a vorbit recent Răzvan Fodor, soțul ei.

„Ea se trezește la 4. Ăsta e programul. Se trezește, își face ceiuțul, make-up-ul, ce face ea, apoi la 5 o ia mașina să o pună în set, iar la 6 ajung și concurenții. Da, așa devreme.

Eu apuc să vorbesc cu ea la ora 23.00, apoi mă culc și când mă trezesc, degeaba o sun la 9 dimineața că ea este în cursă. De multe ori, nu poate să vorbească. De-abia spre final mai putem vorbi, la 16-17 după-amiază, când se eliberează și ea”, a povestit Răzvan Fodor în urmă cu câteva săptămâni, în emisiunea „Un show păcătos”, de la Antena Stars.

Irina Fodor a spus și că sezonul este unul foarte bun datorită concurenților care sunt dedicați și se implică în fiecare probă pentru a o duce la final. „A zis că este un sezon foarte bun. Castingul e foarte bun și e destul de colorat pe acolo, mă refer la destinații cu finalul în Coreea de Sud”, a adăugat Răzvan Fodor.

