Irina Loghin, amintiri memorabile din carieră. „Se spunea că Elena Ceaușescu era geloasă pe mine”

Aceasta a dezvăluit că președintele Nicolae Ceaușescu iubea romanțele. Dictatorul cunoaștea foarte bine piesele cântate de ea și chiar și de Benone Sinulescu.

„Îi plăceau romanțele. A cântat odată Benone Sinulescu şi, după ce a ieşit din scenă, a venit Ceauşescu în cabina unde stăteam noi şi i-a spus: Vezi că ai uitat o strofă!. Benone a zis: Da, o ştiu, dar am zis să nu o lungesc. Zice: Nu, melodia trebuie cântată aşa cum este ea, are o continuare, are o legătură”, a dezvăluit cântăreața în emisiunea „Legendele”, a lui Dan Negru.

Elena și Nicolae Ceușescu

Potrivit Irinei Loghin, romanțele preferate ale lui Nicolae Ceaușescu erau: „A mai trecut un an din viața mea”, „De ce oare eu te-am cunoscut”, „Sara pe deal”, „Departe te-am lăsat, sătucul meu”.

Timp de 15 ani, Irina Loghin a fost artista preferată a cuplului Ceaușescu. După o perioadă, aceasta a ajuns să fie interzisă. Existau speculații că Elena Ceaușescu ar fi fost geloasă pe ea.

„Timp de 15 ani mi-am petrecut Revelionul cântând pentru familia Ceauşescu. Primeam telefon de la Ministerul Culturii, îmi spuneau că sunt chemată şi mă duceam, că nu aveam ce să fac. Dar Crăciunul îl petreceam întotdeauna alături de familie. Iar apoi m-au interzis în 1982. Se spunea că Elena Ceauşescu era geloasă pe mine, pentru că eram mult prea iubită de public. Dar eu ştiu că a fost mâna unor colegi «binevoitori», care au spus că eu cântam melodii indecente, ceea ce nu era adevărat.

Timp de opt ani nu am mai avut voie să cânt pe nicăieri. Primeam mii de scrisori, se zvonea că sunt în puşcărie, veneau oamenii din provincie special să mă caute, să afle ce e cu mine. În acest timp am mai cântat, dar în mare secret. Oamenii mă doreau pe scenă, dar era extrem de greu să ajung la ei”, povestea Irina Loghin într-un interviu pentru revista Taifasuri.

Celebra cântăreață a fost nelipsită de la recepţiile cuplului prezidenţial timp de zece ani și jumătate.

